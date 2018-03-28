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    Пожар в Киеве: закрыта станция метро "Левобережная"

    (обновлено: )83222
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пожар в Киеве у метро Левобережная
    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Пожар в Киеве у метро "Левобережная"

    В Киеве произошел пожар рядом со станцией метрополитена "Левобережная". Загорелся один их МАФов, которые немало у метро.

    На месте пожара работают 8 единиц основной и специальной техники и 35 спасателей.

    Киевский метрополитен принял решение закрыть закрыл станцию ​​"Левобережная" из-за задымления. Поезда следуют без остановки.

    "Красная линия. Выявлено незначительное задымление на станции" Левобережная ". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!" — отмечается в сообщении метрополитена. 

    Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил МВД и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабные проверки торговых центров и детсадов после пожара в российском Кемерово.

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