наверх
28.03.201812:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    После смертельного пожара в РФ Гройсман поручил проверить ТЦ и детсады

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (81)

    (обновлено: )8801
    По словам Гройсмана, Украина нуждается в жесткой системе контроля, чтобы не допустить трагедий в местах массового скопления людей.
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил МВД и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабные проверки торговых центров и детсадов после пожара в российском Кемерово.

    Об этом Гройсман написал на своей странице в Twitter.

    Появилось видео последствий пожара внутри сгоревшего ТЦ в Кемерово
    СК РФ в YouTube
    Появилось видео последствий пожара внутри ТЦ в Кемерово

    "Cегодня я поручаю ГСЧС, другим службам, местным властям провести соответствующие проверки с тем, чтобы подобные истории не произошли в одном из украинских городов. Торговые центры, школы, детские сады. Нужно сделать публичный реестр соответствии заведений", — заявил Гройсман.

    Также, как пишет РБК, Гройсман отметил, что через месяц ГСЧС отчитается о результатах проверок по всей стране. По его словам, Украина нуждается в жесткой системе контроля, чтобы не допустить трагедий в местах массового скопления людей.

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Виды Москвы
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Политолог Алексей Якубин
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?