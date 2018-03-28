После смертельного пожара в РФ Гройсман поручил проверить ТЦ и детсады

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил МВД и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабные проверки торговых центров и детсадов после пожара в российском Кемерово.

Об этом Гройсман написал на своей странице в Twitter.

"Cегодня я поручаю ГСЧС, другим службам, местным властям провести соответствующие проверки с тем, чтобы подобные истории не произошли в одном из украинских городов. Торговые центры, школы, детские сады. Нужно сделать публичный реестр соответствии заведений", — заявил Гройсман.

Также, как пишет РБК, Гройсман отметил, что через месяц ГСЧС отчитается о результатах проверок по всей стране. По его словам, Украина нуждается в жесткой системе контроля, чтобы не допустить трагедий в местах массового скопления людей.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.