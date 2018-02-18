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    Во Львове мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна

    (обновлено: )243
    Как отмечается, мужчина находился в алкогольном опьянении и решил открыть стрельбу со своего зарегистрированного оружия. Женщина вызвала полицию, когда увидела, что ее сосед, живущий на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 февраля, во Львове 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

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    Сообщение об инциденте поступило правоохранителям в 10:40.

    "Позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, живущий на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение", – отмечают в полиции.

    Обошлось без пострадавших. Оружие у злоумышленника изъято.

    Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

    Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла стрельба.

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