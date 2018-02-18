Во Львове мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 февраля, во Львове 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям в 10:40.

"Позвонила женщина. Она сообщила, что ее сосед, живущий на восьмом этаже, стреляет из окна из огнестрельного оружия. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 38-летний львовянин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил стрельбу из гладкоствольного ружья, на хранение которого имеет соответствующее разрешение", – отмечают в полиции.

Обошлось без пострадавших. Оружие у злоумышленника изъято.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла стрельба.