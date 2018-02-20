В России женщина погибла, выпав из окна 4 этажа роддома

скриншот видео 12-летняя роженица надеется стать телезвездой В Нижневартовске (ХМАО) из окна роддома выпала 31-летняя женщина, следователи выясняют обстоятельства ее гибели, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент, по данным ведомства, произошел вечером 17 февраля.

"Женщина выпала из окна палаты перинатального центра, находящегося на 4 этаже дома по улице Чапаева в городе Нижневартовске. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СУСК.

По информации местного портала NV86, ссылающегося на слова очевидцев, незадолго до случившегося женщина родила ребенка.

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