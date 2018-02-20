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    В России женщина погибла, выпав из окна 4 этажа роддома

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    Женщина выпала из окна палаты перинатального центра, находящегося на 4 этаже дома по улице Чапаева в городе Нижневартовске. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    12-летняя Татьяна Лучишин
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    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Нижневартовске (ХМАО) из окна роддома выпала 31-летняя женщина, следователи выясняют обстоятельства ее гибели, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ.

    Инцидент, по данным ведомства, произошел вечером 17 февраля.

    "Женщина выпала из окна палаты перинатального центра, находящегося на 4 этаже дома по улице Чапаева в городе Нижневартовске. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении СУСК.

    По информации местного портала NV86, ссылающегося на слова очевидцев, незадолго до случившегося женщина родила ребенка.

    Ранее СМИ писали, что подготовленная в Украине медицинская реформа предусматривает введение платных родов с 2019 года.

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