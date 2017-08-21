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    Общество

    Роды в Украине станут платными - СМИ

    (обновлено: )97418
    Согласно новому проекту медицинской реформе, без оплаты родов роженице не будет предоставляться отдельная палата. Вместе с тем за экстренные роды плату вводить не будут.
    Новорожденный ребенок
    УНИАН

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Роды в Украине могут стать платными уже с 2019 года, сообщает ТСН, ссылаясь на новый проект медицинской реформы.

    Сканирование с помощью МРТ
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
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    "Платить придется за плановые роды. Роженица будет получать пакет всех услуг, а оплата будет проходить через государственное агентство – Национальную службу здоровья", — говорится в сообщении.

    Без внесения оплаты роженице не будет предоставляться отдельная палата, а экстренные роды останутся бесплатными.

    Напомним, в минувшем месяце представители профсоюзов объявили голодовку с требованием не ставить на голосование в Верховной Раде медицинскую реформу, а премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что медицинская реформа может быть принята уже осенью.

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