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    Гройсман сообщил, когда примут медреформу

    (обновлено: )21203
    Гройсман заверил, что собирается проводить сутки в Раде, чтобы принять правильное решение по медицинской реформе: "Думаю, на сегодняшний день мы приближаемся к тому, что она (медицинская реформа) будет принята (осенью)".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что медицинская реформа может быть принята уже осенью.

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    "Думаю, на сегодняшний день мы приближаемся к тому, что она (медицинская реформа) будет принята (осенью)", — сказал он в интервью изданию "Новое время".

    Гройсман напомнил, что после первого чтения соответствующий законопроект набрал нужное количество голосов и был согласован, а потом парламентский комитет доработал документ, внеся 800 поправок. По его словам, важно, чтобы целостность закона не была ими нарушена.

    "Поэтому мы сядем в зале парламента и будем работать с депутатами. Надо будет — я там сутки-двое проведу, чтобы принять правильное решение. В последний четверг, когда мы голосовали за пенсионную реформу, было то же самое", — отметил Гройсман.

    Напомним, 13 июля представители профсоюзов объявили голодовку и требовали не ставить на голосование в Верховной Раде медицинскую реформу.

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