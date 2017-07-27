Гройсман сообщил, когда примут медреформу

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что медицинская реформа может быть принята уже осенью.

"Думаю, на сегодняшний день мы приближаемся к тому, что она (медицинская реформа) будет принята (осенью)", — сказал он в интервью изданию "Новое время".

Гройсман напомнил, что после первого чтения соответствующий законопроект набрал нужное количество голосов и был согласован, а потом парламентский комитет доработал документ, внеся 800 поправок. По его словам, важно, чтобы целостность закона не была ими нарушена.

"Поэтому мы сядем в зале парламента и будем работать с депутатами. Надо будет — я там сутки-двое проведу, чтобы принять правильное решение. В последний четверг, когда мы голосовали за пенсионную реформу, было то же самое", — отметил Гройсман.

Напомним, 13 июля представители профсоюзов объявили голодовку и требовали не ставить на голосование в Верховной Раде медицинскую реформу.