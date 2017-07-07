Богомолец о главных недостатках медреформы в Украине

Украинское государство, также как и реформы в нем, должны строить только граждане Украины, которые знакомы с историей и реалиями жизни в стране, заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко", советник президента по гуманитарным вопросам и Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

Нардеп отметила, что нынешний министр здравоохранения Ульяна Супрун, также как и предыдущий — Александр Квиташвили, выступает за создание частной медицины в Украине, не зная при этом истинных реалий жизни в Украине.

"Предыдущий грузинский министр говорил, что частная медицина — это хорошо и в Украине будет также, как и в Швейцарии. Но Украине — не Швейцария и не Грузия. Страна, которая находится в войне, не может опираться на частную систему охраны здоровья. Ответ на этот тезис ищите в Израиле, где все военные госпиталя являются государственными" — заявила Богомолец в эфире телеканала NewsOne.

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Советник президента подчеркнула, что частная медицина в стране может существовать, но при этом не за счет уничтожения базовой государственной медицины. Кроме того, Богомолец заявила, что в Украине, как и в США, существует конфликт мировоззрения, о котором заявлял еще экс-президент США Барак Обама в своей избирательной кампании.

"В Украине есть хорошие врачи, но их нужно обеспечить хорошей зарплатой, ведь нельзя десять лет учиться для того, чтобы затем отправиться нищенствовать. Мы постоянно ищем, кто же сильнее и кто больше даст денег, но не понимаем, что пока сами не будем строить свое государство, нас никто не будет уважать" — добавила Богомолец.

Возвращаясь к вопросу медицинской реформы в Украине, советник президента также отметила, что сотрудничество с международными организациями в вопросах закупки лекарств является болью.

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"Я вернулась с "Охматдета", где сегодня нет препаратов для лечения онкобольных детей. Но при этом, деньги-то есть — государство выплатило 4 миллиарда гривен, которые были выведены на заграничные счета еще в ноябре 2016 года. На сегодняшний день, в Украину зашло лекарств всего на 27% от количества средств. Где все это? 4% из них — это вакцины и ноль — для онкобольных детей. В прошлом году были закуплены препараты, часть из которых лежит на складах и у них истек срок годности. В 2017 году выделено 6 миллиардов гривен на закупку вакцин для онкобольных, но ничего не использовано и не закуплено" — рассказала Богомолец.