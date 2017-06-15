Медреформа. "Новоприбульцы" уничтожают украинцев — Мельничук

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины в начале июня дала старт медицинской реформе: парламентарии приняли в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Оппоненты утверждают, что при голосовании были допущены нарушения. Профильный комитет Верховной Рады реформу в том виде, в каком ее предлагает Минздрав, не одобряет, считая, что она противоречит Конституции.

Член Комитета ВР по вопросам здравоохранения нардеп Сергей Мельничук сообщил, что он принимал участие в разработке "медицинских" законопроектов, и отметил, что сначала проектов было четыре, осталось два — №№ 6327. Но к ним — много вопросов.

"Имеем то, что имеем… как действует государственный механизм? Фактически медицинское сообщество против этих законопроектов. Мы на комиссии высказывали свои мысли, мы подали альтернативные законопроекты — за реформу в медицине, но не такими путями, которые заведет украинскую нацию фактически к уничтожению", — сказал Мельничук на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Однако, по его словам, "нарушая Конституцию, "новоприбульцы" из других стран (нардеп пояснил, что он так назвал предыдущего министра и нынешнюю и.о. главы Минздрава — Ред.), лоббируя интересы других наций и народностей, уничтожают украинскую нацию при помощи медицинской реформы".

Депутат отметил, что первым их шагом было уничтожение санэпидемслужбы, и "это было сделано, чтобы никто у нас в не следил за санитарно-эпидемиологической обстановкой".

Читайте также: Раимов: медреформа идет вразрез с Конституцией Украины

Мельничук также предложил присмотреться к тому, как идет закупка фармацевтических средств за границей. Было создано агентство, на которое, по его словам, два года выделяли средства — "в размере, первый год — 4,5 миллиарда, второй год — 6 миллиардов".

"Эти средства были перечислены… на закупку медицинских препаратов для онкобольных, для больных, от которых у нас отказываются, которых лечат только за границей по специальным программам безоплатной помощи. Так вот, из тех средств, что попали за границу, 100%, перечислены фирмам, которые проводят закупки, 94%. А средств, на которые уже поставлены медпрепараты в Украину, всего 17%", — сказал депутат.

Он добавил: "Но что это за 17%? Это те медпрепараты, у которых оставался коротки срок пригодности, то есть, фактически от этих препаратов уже за границей отказались, этот такая гуманитарная помощь… и срок действия этих препаратов закончился 1 апреля".

В то же время, подчеркнул Мельничук, за это заплачены немалые средства, куда они ушли — "надо разбираться".

Но когда стали поднимать такие вопросы, сообщил депутат, то инициаторы медицинской реформы решили действовать не через профильный комитет Рады, а через комитет социальной защиты — "чтобы протянуть свою реформу, реформу геноцида".

"Это государственная измена… Это нарушение всех законов и норм, которое лоббируется фармацевтическими компаниями и национальностями, которые хотят зайти в Украину иметь украинцев за рабов", — заявил нардеп.

Он отметил, что в результате военного конфликта на востоке Украины каждый день гибнут несколько человек, в то же время, по данным доклада и.о главы Минздрава Ульяны Супрун, каждый день умирают почти 1200 украинцев (сторонники реформы называют также цифру 1600 человек – Ред.) команде.

Читайте также: Законопроект о медреформе принят с нарушениями — Золотарев

"Каждый день! Это благодаря тому, что не попадают лекарства из-за границы или нельзя предоставить своевременную помощь нашим соотечественникам. И хочу напомнить, что в 1991 году нас было 52 миллиона. И сейчас никто не хочет проводить перепись населения, чтобы не показать, сколько нас осталось. А нас осталось, по подсчетам, менее 35 миллионов, а может и меньше. Идет уничтожение украинской нации", — констатировал Мельничук.

Депутат также сообщил, что "профильный комитет не остановился", направлен запрос в регламентный комитет: "как полпали эти законопроекты в парламент?". Принятый в первом чтении проект, по словам депутата, "будет протестирован на его соответствие Конституции Украины".

Напомним, предлагаемая Минздравом реформа предусматривает, в частности, возможность для пациента без привязки к месту жительства выбирать врача и медицинское учреждение, заключая с ними соответствующие контракты.

Вместе с тем, государство намерено оплачивать только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь. Оплата специализированной и высокоспециализированной помощи ляжет на плечи пациентов.