Медреформа: украинцы заплатят трижды - Гаврилечко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Законопроекты, которые внесены в парламент под видом "медицинской реформы", на самом деле никакого отношения к реформе медицины не имеют. Об этом рассказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Во вторник, 6 июня, Кабмин Украины внес в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекты о медицинской реформе. В соцсетях и на улицах синхронно начались акции в их поддержку, однако многие эксперты и медики критикуют проекты, указывая, что они нарушают Конституцию. А оппозиционные политики утверждают: главная цель медреформы – сокращение населения Украины.

Тем не менее, в четверг, 8 июня, Рада проголосовала в первом чтении за один из "медицинских" законопроектов ("О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных препаратов").

Государство отказывается от гарантий

По словам Гаврилечко, "это не медицинская реформа, это изменение принципов бюджетирования, это изменение системы финансирования".

"И, соответственно, де-факто — ликвидация государственных гарантий по предоставлению безоплатной медицинской помощи", — сказал эксперт.

Он отметил, что под видом "реформы" предлагается создать новый отдельный государственный орган, который будет подчиняться исключительно главе правительства и который будет распоряжаться более чем 10% бюджетных средств.

При этом, по словам Гаврилечко, распоряжаться средствами новый госорган будет абсолютно самостоятельно, порядок применения и распределения денег будет сам же и устанавливать, "и — никому не будет подконтролен вообще, потопу что это не министерство, это не госкомиссия, это не агентство, это вообще непонятно что такое".

"Какой-то абсолютно новый орган, не имеющий никаких связей с действующими нормативно-правовыми актами Украины. Следовательно, его как бы нет в существующей правовой системе. Но, тем не менее, он получит возможность распоряжаться от 80 до 90 миллиардами гривен", – подчеркнул Гаврилечко, напомнив, что сводный бюджет этого года – чуть более 700 миллиардов грн.

Услуги вместо помощи

Что еще предусматривает реформа? Заколючение договоров между пациентами и врачами. Гаврилечко отметил, что это повлечет за собой серьезнейшие последствия.

"Граждане, которых обяжут заключать договоры с врачами, сами себе организуют такую "интересную" вещь, как смена безоплатной помощи, гарантированной Конституцией, на некие медицинские услуги. Помощь — безоплатна, услуги будут стоить денег. Поэтому никаких бесплатных услуг государство Украина, с момента подписания пациентом договора с врачом, гарантировать не будет вообще", — заявил эксперт.

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Он напомнил о любимом аргументе сторонников медреформы, которые говорят, что "бесплатная медицина – это наследие Советского Союза, от которой надо избавиться". Но это странный аргумент.

"Никакой бесплатной медицины в Советском Союзе не было, ее нет и сейчас нигде в мире. Есть безоплатная помощь: пациент не платит денег непосредственно врачу до или после оказания этой самой помощи. Но эта помощь уже предоплачена из ваших налогов, вы уже за это заплатили", — подчеркнул Гаврилечко.

"Заплатим трижды"

Эксперт предостерег: если законопроекты примут, то каждый украинец заплатит за медпомощь, как минимум, трижды: "первый раз – в виде налогов, второй раз – за услугу врачу, и в третий раз – врачу же в карман, потому что все врачи, по нормам принятого в первом чтении законопроекта, становятся частными предпринимателями".

Став частными предпринимателями, врачи столкнутся со всеми рисками частного предпринимательства, пояснил эксперт. По его словам, врачи должны будут самостоятельно оплачивать аренду помещений, покупать за свой счет необходимые препараты и инструменты, оплачивать коммунальные услуги, оплачивать услуги медсестер и бухгалтера (либо самостоятельно вести бухгалтерскую отчетность) — "и все это делать одновременно с оказанием услуг пациентам"…

Гаврилечко отметил, что с 2019 года предусмотрено полное прекращение государством медицинской инфраструктуры.

Что касается рекламируемой сторонниками реформы гарантированного пакета медицинских услуг, то там, по словам эксперта, все "очень хитро прописано", никаких гарантий нет.

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Один на один с болезнью

Предусмотрено также изменение системы закупок государством лекарств для смертельно больных либо хронических больных. И не в пользу больных.

"В проектах…. ничего не сказано об обеспечении онкобольных, ни слова не сказано об обеспечении больных сахарным диабетом… Могут возразить: но это же напрямую не запрещается. Но если в законопроекте нет четких отсылок к нормам других законов, то это означает, что он с ними не связан никак. Если не прописан механизм финансирования, то этого финансирования не будет, соответственно, никто не будет закупать лекарственные препараты", — подчеркнул Гаврилечко.

Он напомнил, что с 2015 года государство не финансирует закупки вакцин от ботулизма. Семь человек уже умерли от этой болезни и, по словам эксперта, смертей будет больше: вакцину надо ввести в течение двух часов. Минздрав за это теперь не отвечает, передав полномочия по закупке вакцин на уровень местной власти (но забыли прописать механизм, каким образом и на основании чего местные советы будут эти вакцины закупать…).

"Если законопроекты примут, то каждый из нас окажутся один на один со своими проблемами, мы будем оплачивать абсолютно все из собственного кармана", — сделал вывод Гаврилечко.

По его словам, сооплата медуслуг, упоминаемая в законопроекте, ничем не гарантирована: "сооплата может быть 99% от пациента и 1% от государства".

"А так как записано, что определяться и с пакетом услуг, и с другими нормативными органами будет новостозданный орган, то сложно сказать, какими будут последствия, но, скорее всего — негативными. Потому что когда один и тот же орган получает право распоряжаться деньгами, устанавливать процедуру распоряжения деньгами и контролировать себя же за распределение этих денег, то это не просто коррупция, это уникальнейший пример создания органа, который, кроме как на коррупцию, не будет оиентирован ни на что", — сказал эксперт, добавив, что "аналогичных примеров в мировой практике не существует".

Напомним, ранее нардеп от "Оппозиционного блока", председатель Комитета по вопросам охраны здоровья в 2007-2012 годах Татьяна Бахтеева заявила, что "под ширмой реформы" в стране фактически планируют ввести платную медицину.

По ее словам, "реформаторы должны понимать, что сегодня миллионы украинцев живут за чертой бедности, и они не смогут принести в больницу даже 200 гривен — а нести нужно будет десятки тысяч, как например, в случае операции на сердце".