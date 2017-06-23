Медреформа: почему в Украине рекордно много самоубийств

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцев рассматривают в качестве "удобрения" для фантазий реформаторов от Минздрава о какой-то "будущей медицине", которые "даже еще не разработаны". Но уже сейчас ясно, что эти "фантазии", будучи реализованными, очень дорого обойдутся стране. Да и сегодня украинцы платят своими жизнями за коммерциализацию системы охраны здоровья: у подавляющего большинства нет денег на лечение. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Верховная Рада Украины в начале июня приняла в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, тем самым дав старт медицинской реформе, инициируемой Минздравом.

Документ предусматривает предоставление гражданам гарантированного пакета медуслуг и лекарственных средств за счет государственного бюджета. Предусматривается, что разработка стандартов медпомощи, проведение оценки медицинских технологий и аккредитация учреждений здравоохранения будет осуществляться специализированным государственным некоммерческим агентством, в порядке, установленном правительством.

Профильный парламентский комитет реформу в предлагаемом виде не одобряет, видя в ней противоречия с Конституцией. А эксперты говорят о том, что медицина станет для украинцев абсолютно недоступной.

По словам Сердюка, у общественности вызывает большую тревогу тот факт, что авторы предлагаемой медицинской реформы "даже не показывают, что они планируют (сделать — Ред.) за тот мизерный бюджет, который составляет менее 3% от ВВП — это ровно в два раза меньше, чем во всех других странах…".

Зато понятен общий принцип — полная коммерциализация медицины. Если этот принцип реализуют, далеко не все украинцы выживут.

"Уже сейчас у 90% людей нет денег, чтобы лечиться, особенно от хронических болезней. Появление болезни — это… не дай Бог, это финансовая катастрофа, это банкротство целых семей, это самоубийства — в связи с тем, чтобы человек не был обузой для семьи…", — сказал Сердюк. Он пояснил, что в Украине один из самых высоких уровней самоубийств в Европе — в том числе, по этой причине.

Сама дееспособность нынешнего Минздрава Украины вызывает большие сомнения у представителей пациентских общественных организаций. Глава Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов отметил, что "эти люди, которые нам предлагают реформу, не смогли спасти даже тех девятерых людей, которые заболели ботулизмом и умерли".

За последние три месяца на Украине зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, девять из них — с летальным исходом. Спасительной сыворотки в стране нет с 2014 года, именно тогда закончилось действие сертификата о госрегистрации сыворотки типов А, В, E — и до сих пор не поступали документы для перерегистрации.

"Это редко бывает… Но сыворотка даже не завезена и не заказана. Врачи в Шаргороде — маленький городок в Винницкой области — почему-то где-то взяли эту сыворотку и сказали шаргородцам: "не волнуйтесь, если что-то случится — у нас есть (сыворотка — Ред.). А Супрун не может этого сделать!", — сказал Сердюк.

Отметим, в данном случае, возможно, не все претензии следует адресовать Минздраву. Так, по словам известного педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, в сложившейся ситуации виноваты и парламентарии.

"Я бы мог вам рассказать, как еще прошлая Рада запретила регистрацию препаратов без GMP и оставила страну без туберкулина, БЦЖ и сывороток…", — написал Комаровский в своем блоге. По его словам, сейчас "сывороток (никаких) нет и юридических механизмов их быстро закупить нет"…

Как бы то ни было — люди умирают от ботулизма, от других болезней (и их вполне могли бы спасти), а украинское государство даже не показывает какой-то особенной обеспокоенности по этому поводу. Сердюк напомнил о случаях из европейской практики: "премьер-министр Италии отправлял самолет за сывороткой для ребенка, который заболел дифтерией".

"Там так: спасаем каждую жизнь… Но у нас страна вечно будущей медицины. И мы должны быть удобрениями для этих фантазий. Уже пробовали, помните "больницу будущего" Ющенко? Вот теперь все больницы будут "больницами будущего"…" — саркастически отметил Сердюк.

Напомним, после "оранжевой" революции на строительство "больницы будущего" Фондом Катерины Ющенко были собраны сотни миллионов гривен. До сих пор больница не построена.

Глава Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов сообщил, что ряд общественных организаций подготовили обращение к руководству страны с призывом оценить, насколько предлагаемая Минздравом реформа соответствует Конституции Украины.

По его словам, общественники также обращаются ко всем депутатам — "особенно к тем, которые голосовали в первом чтении за этот законопроект" — с просьбой еще раз подумать.

Ранее эксперт по медицинской реформе Зоряна Черненко в эфире радио Голос Столицы сообщила, что до сих пор не разработан четкий перечень услуг и лекарств, стоимость которых будет покрываться государством.

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А эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко заявил, что предлагаемая Минздравом реформа — это "де-факто ликвидация государственных гарантий по предоставлению безоплатной медицинской помощи".

В свою очередь, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявляла, что на нее оказывают "определенное политическое давление" противники реформ в медицине.