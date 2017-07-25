Медреформа без децентрализации опасна, а облсоветы надо обуздать — эксперт

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы, оценивая промежуточные результаты реформы по децентрализации власти, говорят и о негативных последствиях. Люди высказывают, в частности, недовольство ухудшением качества медицинского обслуживания. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в июне 2017 года Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Однако как раз медицинскую отрасль децентрализация и не затронула, отметил директор Института развития территорий Юрий Ганущак, комментируя на пресс-конференции в Киеве результаты исследования. Более того, по его словам, продвигаемая Министерством охраны здоровья Украины реформа отрасли без децентрализации лишь обострит все проблемы.

Минздрав не прав

По мнению эксперта, население обеспокоено негативными тредами как раз в тех сферах, которые реформой децентрализации не затронуты.

"Посмотрите, по медицинской реформе — количество недовольных зашкаливает. Но посмотрите — школьное и дошкольное образование — количество недовольных уменьшается, причем серьезно уменьшается. Это я к чему? Децентрализация в образовании идет полным ходом, и там действительно принимаются решения органами местного самоуправления, которые улучшают, во-первых, предоставление услуг, во-вторых, они улучшают отношение к органам местного самоуправления", — сказал Ганущак.

По его словам, "в медицинской отрасли… децентрализации нет, и, в соответствии с позицией Минздрава, там должна быть жесткая централизация".

Читайте также: Медреформа: почему в Украине рекордно много самоубийств

"Жесткая централизация — то есть, органы местного самоуправления отлучаются от принятия решений в отрасли медицины. Я прогнозирую: если будет принят законопроект №6327 (один из законопроектов медицинской реформы — Ред.), где все финансирование концентрируется в одних руках, в одном органе, который абсолютно неподконтрольный — почитайте законопроект — то в таком случае нас ждут очень неприятные явления. Потому что на самом деле децентрализация — это деверсификация рисков принятия решений, это первое и самое главное, что есть в децентрализации", — подчеркнул эксперт.

Облсоветы и российское ТВ: "синхронная работа"

Вместе с тем Ганущак отметил, что возрастание в народе скепсиса относительно децентрализации имеет место, в частности, люди опасаются появления местных "князьков" и это — "тревожный симптом".

"Действительно, такая проблема есть, и мы пытаемся скорректировать процесс", — сказал эксперт, пояснив, что необходимо как можно скорее принять законопроект о порядке контроля за легитимностью актов органов местного самоуправления.

По его словам, в настоящее время "наблюдаются… очень негативные явления", поскольку органы местного самоуправления "полностью разбалансированы в части контроля, потому что прокуратура уже не контролирует их… и практически нет органа, который контролирует легитимность актов органов местного самоуправления".

"Если этого не будет сделано, это будет угрожать в целом безопасности страны как таковой. Потому что в прошлом году уже был пробный камень — принятие синхронно решения шестью облсоветами о требовании прямых отношений между Кабмином и облсоветами", - напомнил Ганущак. По его мнению, само требование было "бессмысленное по сути, потому что с представительскими органами исполнительный орган не заключает договоров".

Читайте также: Медреформа: "целым семьям грозит банкротство…"

"Но такое решение было принято, и через час протранслировано на российском телевидении, то есть — абсолютно синхронная работа. И никакой реакции со стороны государства не было, потому что нет легитимных способов принять решение о санкциях против таких советов, которые показали, что они недееспособны принимать решения в рамках своей компетенции и вмешиваются в компетенцию государства", — констатировал Ганущак.

Напомним, в 2016 году шесть областных советов (позднее такое решение принял и Киевсовет) в Украине утвердили обращение к президенту Украины и премьер-министру с требованием подписать договор о разграничении полномочий между региональной и центральной властью. Президент Петр Порошенко в ответ заявил, что подобные предложения противоречат Конституции и пригрозил роспуском этих облсоветов.