Большой митинг профсоюзов против медреформы под Минздравом

Под Министерством здравоохранения проходит митинг представителей профсоюзов против медицинской реформы, сообщает телеканал "112 Украина".

"Большой митинг собрался под зданием Минздрава и в Мариинском парке. Сейчас часть людей зашла во двор министерства, пытается вызвать Ульяну Супрун. Большая часть людей разместилась в парке. На митинге в основном представители профсоюзов, больше медиков, но есть и авиаторы, шахтеры, учителя", — говорится в сообщении.

Глава Конфедерации вольных профсоюзов Михаил Волынец также анонсировал поход протестующих под здание Верховной Рады Украины.

"Мы все являемся пациентами нашей медицины, она сегодня разваливается на глазах. Мы сделали заявку, что на митинг сюда, а потом под ВР придет около 2 тыс. человек различных профессий", — сказал он.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет бесплатной медицины и пора перестать врать о том, что она существует.