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    Фотоленты

    Большой митинг профсоюзов против медреформы под Минздравом

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (171)

    (обновлено: )24
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    facebook.com/VolynetsMykhailo
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    facebook.com/VolynetsMykhailo
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    facebook.com/VolynetsMykhailo
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    facebook.com/VolynetsMykhailo
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    facebook.com/VolynetsMykhailo
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    vmestezp.org
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    vmestezp.org
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    vmestezp.org
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    vmestezp.org
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    vmestezp.org

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    Под Министерством здравоохранения проходит митинг представителей профсоюзов против медицинской реформы, сообщает телеканал "112 Украина".

    Ольга Богомолец о недостатках медицинской реформы. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Богомолец о главных недостатках медреформы в Украине

    "Большой митинг собрался под зданием Минздрава и в Мариинском парке. Сейчас часть людей зашла во двор министерства, пытается вызвать Ульяну Супрун. Большая часть людей разместилась в парке. На митинге в основном представители профсоюзов, больше медиков, но есть и авиаторы, шахтеры, учителя", — говорится в сообщении.

    Глава Конфедерации вольных профсоюзов Михаил Волынец также анонсировал поход протестующих под здание Верховной Рады Украины.

    "Мы все являемся пациентами нашей медицины, она сегодня разваливается на глазах. Мы сделали заявку, что на митинг сюда, а потом под ВР придет около 2 тыс. человек различных профессий", — сказал он.

    Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет бесплатной медицины и пора перестать врать о том, что она существует.

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