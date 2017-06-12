Раимов: медреформа идет вразрез с Конституцией Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В четверг, 8 июня, Верховная Рада сделала весомую заявку на внедрение медицинской реформы в стране. Проголосовав в первом чтении законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных препаратов", депутаты в ближайшие пленарные недели планируют завершить затянувшийся процесс.

Среди главных новшеств Минздрава можно отметить то, что пациент сможет без привязки к месту жительства сам выбирать врача и медицинское учреждение, заключая с ними соответствующие контракты.

Вместе с тем, государство намерено оплачивать только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь.

Специализированная и высокоспециализированная помощь теперь лягут на плечи пациентов. Кроме того, будет создана Национальная служба здоровья Украины, которая получая деньги из бюджета, станет единым заказчиком медицинских услуг, а также будет выполнять функции контроля за соблюдением условий договоров о медобслуживании населения.

Вопрос медицинской реформы на своей страницы в Facebook проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Когда госпожа Министр и все, кто поддерживают реформу платной медицины, прочтут Конституцию?

Конституция Украины. Статья 49.

"У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності". ("В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется безоплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности" — Ред.).

Принятие реформы напрямую нарушает Конституцию. Вначале 300 голосов для того, чтоб поменять Основной закон.

А потом уже реформа. Неконституционная реформа не нужна стране", — написал Раимов.

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