наверх
12.06.201715:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Раимов: медреформа идет вразрез с Конституцией Украины

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (153)

    (обновлено: )13420
    Принятие медицинской реформы напрямую нарушает Конституцию: вначале 300 голосов, чтобы поменять Основной закон, а потом уже реформа, отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов. Неконституционная реформа не нужна стране, добавляет он.
    Дмитрий Раимов
    Facebook Дмитрия Раимова

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В четверг, 8 июня, Верховная Рада сделала весомую заявку на внедрение медицинской реформы в стране. Проголосовав в первом чтении законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных препаратов", депутаты в ближайшие пленарные недели планируют завершить затянувшийся процесс.

    Среди главных новшеств Минздрава можно отметить то, что пациент сможет без привязки к месту жительства сам выбирать врача и медицинское учреждение, заключая с ними соответствующие контракты.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Законопроект о медреформе принят с нарушениями - Золотарев

    Вместе с тем, государство намерено оплачивать только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь.

    Специализированная и высокоспециализированная помощь теперь лягут на плечи пациентов. Кроме того, будет создана Национальная служба здоровья Украины, которая получая деньги из бюджета, станет единым заказчиком медицинских услуг, а также будет выполнять функции контроля за соблюдением условий договоров о медобслуживании населения.

    Вопрос медицинской реформы на своей страницы в Facebook проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

    "Когда госпожа Министр и все, кто поддерживают реформу платной медицины, прочтут Конституцию?

    Конституция Украины. Статья 49.

    "У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності". ("В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется безоплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности" — Ред.).
    Принятие реформы напрямую нарушает Конституцию. Вначале 300 голосов для того, чтоб поменять Основной закон.

    А потом уже реформа. Неконституционная реформа не нужна стране", — написал Раимов.

    Читайте также — Бахтеева: и я скажу, что медицинская реформа — геноцид украинского народа

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации "Публичный аудит"
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    НАТО: надо или не надо?
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Британский политолог съел свою книгу в эфире из-за неверного прогноза выборов. Видео
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit