Супрун: пора сказать правду - в Украине нет бесплатной медицины

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Украине нет бесплатной медицины и пора перестать врать о том, что она существует, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте также: Выживут сильнейшие? Эксперты о "бреде и профанации" медицинской реформы

По ее словам, медицинская реформа, запланированная в Украине, предусматривает финансирование государством экстренной помощи и совместную оплату лечения, если у пациента есть возможность заплатить за лечение.

"Мы говорим, что у нас в стране медицина бесплатная, а она таковой не является, мы все платим за все… Мы сейчас предлагаем систему, где у каждого из нас есть гарантированно первичное звено, экстренная медицинская помощь и паллиативная помощь бесплатно. Возможно, будут такие услуги, что надо доплатить, потому что государство не имеет достаточно средств. Если можете заплатить, то заплатите. Если нет, будут субвенции, субсидии, уже есть госпрограмма для бойцов АТО, частная страховка. Мы должны перестать врать и говорить правду. Мы должны создать систему, где люди не должны продавать машины и квартиры и финансово быть разрушены, потому что они заболели", — сказала Супрун на на брифинге после заседания Национального совета реформ, сообщает телеканал "112 Украина".

Что касается цен на медицинские услуги, то по словам и.о. министра, "сейчас в законопроекте предусмотрено, что каждый год Кабмин будет определять, какие услуги будут предоставлены и каким является финансирование, чтобы оплачивать эти услуги".

Смотрите также: Реформа Минздрава. В стране не останется ни врачей, ни медсестер — эксперт

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформе и потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.