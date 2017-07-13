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    Общество

    Представители профсоюзов проводят в МОЗ голодовку из-за медреформы

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (172)

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    Глава Независимого профсоюза горняков заявил, что он начал голодовку вместе с представителем Минздрава Юрием Соколовым и известным горняком Николаем Житником.
    Представители профсоюзов объявили голодовку в МОЗ из-за медиреформы
    facebook.com/VolynetsMykhailo

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Представители профсоюзов объявили голодовку и требуют не ставить на голосование в Верховной Раде медицинскую реформу, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    Дмитрий Раимов
    Facebook Дмитрия Раимова
    Раимов: медреформа идет вразрез с Конституцией Украины

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    "Сейчас в Белом зале министерства здравоохранения проводим переговоры с представителями Минздрава. Требуем выполнения требований КСПУ (Конфедерации свободных профсоюзов Украины — ред.) от 13 июля, основные — отставка министра и отмена реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев. Николай Житник, известный горняк, орденоносец, вместе со мной, председателем КСПУ, объявил голодовку", — написал Волынец в четверг на своей странице в Facebook.

    Также он сообщил, что к голодовке присоединился представитель Минздрава Юрий Соколов.

    Ранее Верховная Рада приняла в первом чтение базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы в Украине. 

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