Обратная сторона медреформы: кто положит в карман 160 миллиардов

PHILIPPE HUGUEN / AFP

РИА Новости Украина

Горячие дискуссии вокруг медицинской реформы, к сожалению, не дают ответа на главный вопрос: кто заработает на кардинальном изменении системы здравоохранения в Украине, рассуждает на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

По его мнению, ломая копья вокруг медицинской реформы, наши политики сосредоточили свое внимание на технической стороне вопроса: создании госпитальных округов и оптимизации работы районных больниц.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

"Конечно, это проблема вызывает много вопросов, тем более, что оптимизация в украинских реалиях означает закрытие огромного количества медучреждений по всей стране, а возможность оперативной медпомощи может оказаться под большим вопросов. Впрочем, главный вопрос в данной истории все-таки лежит в иной плоскости…", – продолжает эксперт.

Он напоминает о латинском изреченим "cui prodest" – "кому выгодно?"

"Когда не сразу видно, какие политические силы отстаивают известные инициативы, следует всегда искать ответ на данный вопрос. В случае с медреформой никто из главных инициаторов изменений не скрывает, что роль оператора бюджетных средств в системе здравоохранения после остаточного запуска реформы будет выполнять специальное агентство. Появление такого органа вызывает серьезные опасения у экспертов: фактически уже в следующем году около 160 миллиардов гривен субвенций в регионы начнут проходить через этот орган, который создают явно для того, чтобы он служил коррупционной кормушкой", – отмечает Спиридонов.

Аналогичные схемы, "пускай, не в таких масштабах", проворачивали во времена Януковича, добавил политолог: "тогда было создано Нацагентство инвестиций и управления нацпроектами во главе с Владиславом Каськивым. Сейчас против Каськива и его окружения открыто несколько уголовных производств, касающихся многомиллионных афер".

"Тут стоит напомнить, что на протяжение последних двух лет Минздрав фактически находится в полукоматозном состоянии. После увольнения Олега Мусия в декабре 2014 года данное ведомство не имело адекватного руководства. Александр Квиташвили очень быстро сам подал в отставку, не имея возможность пробиться через бюрократичную волокиту и противодействие "схемщиков". После этого последовала череда исполняюших обязанности министра: скандально известна Александра Павленко, сотрудничавшая с директором фармкомпании "Дарницы", нардепом Глебом Загорием, лоббист ряда медкомпаний Виктор Шафранский. Ну, и наконец, Ульяна Супрун, прибывающая в статусе исполняющей обязанности министра уже второй год. Похоже, она является "ширмой" для проведения так называемой реформы, в то время как сам Минздрав фактически самоустранился от реального управления медицинским хозяйством", – сообщил политэксперт.

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На данный момент, продолжает он, вся эта история попахивает откровенной попыткой перенаправить финансовые потоки из Минздрава на счета "правильного" Агентства – с прогнозируемым результатом.

"При этом медицинскую сферу в Украине финансируют по остаточному принципу. На протяжение последних трех лет Минздрав отказался от закупок для регионов современного оборудования, выделяя средства только на субвенции. Тогда как Всемирная организация здоровья рекомендует: на медицину в каждой стране должно выделяться 5-7% от ВВП. В Украине для сравнения в минувшем году на здравоохранение было выделено всего 2,6% от ВВП. Поэтому чудес не будет: любая самая лучшая система развалится, если ее не финансировать должным образом…", – отметил Спиридонов.

При этом интересно, подчеркнул он, что уже в следующем году финансирование обещают резко увеличить "под" реформу.

"Кто же собрался распоряжаться медицинскими миллиардами? В СМИ писали о том, что создание агентства, через которое будут проходить десятки миллиардов, курирует нардеп от БПП Сергей Березенко, которого называют одним из близких соратников Петра Порошенко. Стоит отметить, что Березенко – специалист "широкого профиля". Находясь в команде мэра Киева Леонида "Космоса" Черновецкого, Березенко являлся начальником Главного управления по делам семьи и молодежи Киевской городской государственной администрации. Теперь он занимается медициной, став членом профильного комитета в Верховной Раде", – написал политолог.

Николай Спиридонов/Facebook

Примечательно, что не имея соответствующего образования (он заканчивал экономический факультет Киево-Могилянской академии), Березенко неоднократно комментировал вопросы медреформы, добавил Спиридонов.

"В частности, молодой политик публично заявлял о том, что от изменений в системе здравоохранения, в первую очередь, выиграют пациенты. О том, что помимо пациентов, чье будущее в результате реформы выглядит весьма туманным, гарантировано выиграют те, кто возьмут под контроль Агентство, которое будет сидеть "на кассе", Березенко почему-то умалчивает…", – резюмировал эксперт.