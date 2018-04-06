Гриневич о приеме первоклассников: "Школу должно быть видно из окна"

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич прокомментировала новые правила зачисления детей в начальную школу, которые намерено утвердить Минобразование.

Ранее было заявлено, что первоклассники смогут пойти в школу только по месту жительства (по месту регистрации или согласно нотариально заверенному договору аренды). Выбрать другую школу родители смогут, если там будут свободные места. По словам Гриневич, эта норма не окончательная, она проходит экспертное обсуждение.

"Это проект. Он будет вынесен на общественное обсуждение. Сейчас идет экспертное и общественное его обсуждение. И следует этот законопроект на практике, которая у многих цивилизованных странах, когда ребенок начальной школы учится как можно ближе к месту жительства. О процедуре, которая планируется в самом проекте, в законе об образовании четко сказано: начальная школа одинакова для всех и должно быть как можно ближе по месту жительства. Итак, если остаются свободные места, то по определенным критериям, четкими и прозрачными, происходит зачисление и детей из дополнительных районов, которые не являются районами обслуживания этой школы", — сказала Гриневич, выступая в Верховной Раде.

По словам министра, новшество было включено в закон, потому что большинству украинских граждан "надоело, когда они приходят в первый класс и их заставляют платить какие-то взятки, потому что кто-то по звонку или по взятке устраивает своего ребенка в какую-то школу".

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"Родители видят школу из своего окна и не могут устроить туда ребенка, потому что те, кто смогли устроиться там за взятку или по звонку, могли это сделать. Поэтому мы хотим решить эту ситуацию по справедливым, очень четкими, прозрачными правилами", — подчеркнула Гриневич.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что школы и детсады не имеют права требовать от родителей медицинскую карту ребенка для поступления.