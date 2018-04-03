Винница: в школах города нет денег на пожарную безопасность

Из открытых источников

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Украине 30 марта стартовали масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего, пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов.

Решение было принято после событий в российском городе Кемерово, где 25 марта в одном из развлекательных центров произошел масштабный пожар, и погибли десятки людей, в основном, дети.

Как проверяют пожарную безопасность в Виннице, рассказала специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Ирина Коваленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи розпочалися перевірки у місті?

– Поки що, за інформацією прес-служби ДСНС у Вінницькій області, вже розпорядження отримали від уряду про початок перевірки, вже сьогодні відбулися навчання в двох ТРЦ міста, одних з найбільших. В одному відбулася евакуація працівників і відвідувачів, і також відбувся інструктаж працівників ТРЦ, безпосередньо рятувальники розповідали, як поводити себе при виникненні надзвичайної ситуації і як правильно евакуювати людей.

За інформацією прес-служби, самі перевірки розпочнуться найближчим часом, перевірки будуть відбуватися з попередженням за десять днів, тому що незаконними наразі залишаються перевірки без попередження. Так само відбуватимуться перевірки не лише в ТРЦ, де перебуває багато людей, а зокрема і в школах та дошкільних навчальних закладах.

Ми знаємо, що у школах та дитсадках мораторію на перевірку не було і перед початком кожного навчального року рятувальники проводять перевірку цих закладів на дотримання правил пожежної безпеки, і за інформацією прес-служби, у багатьох таких навчальних закладах було виявлено порушення, найчастіші — це несправність або відсутність пожежної сигналізації, і заблокованість виходів для евакуації. Але працівники ДСНС розповідають, що школи стараються виправити якісь невідповідності, але не завжди вистачає фінансування, щоб дотриматися усіх протипожежних правил.

Читайте также: Корнейчук: "Выбери врача" – ширма для миллиардных "распилов"

Як довго триватимуть перевірки?

– Від одного до двох місяців, як запевнили в ДСНС. Обіцяють масштабні, повні перевірки. Але я запевняю, що перевірки будуть відбуватися за попередженням.

Самі громадяни долучаються до цих перевірок?

– Дійсно, після трагедії, яка сталася в Росії, люди і особливо батьки активізувалися, і вже відвідуючи ТРЦ з дітками дивляться, чи дійсно є вогнегасники, чи розблоковані ходи для евакуації і так далі. І поодинокі пости батьків або активних людей, які відслідковують цю ситуацію, можна побачити в соцмережах.

В місті сьогодні проходила акція, присвячена боротьбі з ямами на дорогах.

– Не сьогодні, кілька днів тому активісти вийшли на вулиці міста, вказавши на те, що разом зі снігом на дорогах Вінниці зійшов і асфальт, тому що багато ям з'явилося майже на всіх вулицях міста. І активісти влаштували акцію, закликають всіх водіїв до неї долучатися, зокрема, вони розташували таблички, на одній стороні якої була фотографія директора шляхового управління міського, яке повинно займатися ремонтом, а з іншого боку — запитання: «Де дороги?».

Активісти запевняють, що кожен водій має брати на себе відповідальність і слідкувати за станом доріг, і побачивши яму не просто об'їхати її, а викликати поліцію, бо поліція складає відповідний протокол і повідомляє дорожні служби, що активісти знайшли ями, і у дорожніх служб є сім днів аби їх ліквідувати.

Напомним, спецкор «ГС» изо Львова Андрей Галицкий сообщил, что после трагедии в Кемерово волна паники еще не докатилась до города, поэтому людей в кинотеатрах и магазинах не стало меньше.