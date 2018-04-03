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    Репортажи

    Винница: в школах города нет денег на пожарную безопасность

    (обновлено: )3910
    Спецкор «ГС» из Винницы Ирина Коваленко сообщает, что после масштабного пожара в Кемерово, в рамках всеукраинской проверки в городе уже прошли учения в двух крупнейших ТРЦ города.
    Огнетушитель
    Из открытых источников

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    В Украине 30 марта стартовали масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего, пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов. 

    Решение было принято после событий в российском городе Кемерово, где 25 марта в одном из развлекательных центров произошел масштабный пожар, и погибли десятки людей, в основном, дети. 

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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    Трагедия в Кемерово: арестованы еще двое фигурантов

    Как проверяют пожарную безопасность в Виннице, рассказала специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Ирина Коваленко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи розпочалися перевірки у місті?

    – Поки що, за інформацією прес-служби ДСНС у Вінницькій області, вже розпорядження отримали від уряду про початок перевірки, вже сьогодні відбулися навчання в двох ТРЦ міста, одних з найбільших. В одному відбулася евакуація працівників і відвідувачів, і також відбувся інструктаж працівників ТРЦ, безпосередньо рятувальники розповідали, як поводити себе при виникненні надзвичайної ситуації і як правильно евакуювати людей. 

    За інформацією прес-служби, самі перевірки розпочнуться найближчим часом, перевірки будуть відбуватися з попередженням за десять днів, тому що незаконними наразі залишаються перевірки без попередження. Так само відбуватимуться перевірки не лише в ТРЦ, де перебуває багато людей, а зокрема і в школах та дошкільних навчальних закладах. 

    Ми знаємо, що у школах та дитсадках мораторію на перевірку не було і перед початком кожного навчального року рятувальники проводять перевірку цих закладів на дотримання правил пожежної безпеки, і за інформацією прес-служби, у багатьох таких навчальних закладах було виявлено порушення, найчастіші — це несправність або відсутність пожежної сигналізації, і заблокованість виходів для евакуації. Але працівники ДСНС розповідають, що школи стараються виправити якісь невідповідності, але не завжди вистачає фінансування, щоб дотриматися усіх протипожежних правил.

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    Як довго триватимуть перевірки?

    – Від одного до двох місяців, як запевнили в ДСНС. Обіцяють масштабні, повні перевірки. Але я запевняю, що перевірки будуть відбуватися за попередженням.

    Самі громадяни долучаються до цих перевірок? 

    В Днепре вспыхнул пожар в школе. Видео
    informator.ua/Youtube
    В Днепре вспыхнул пожар в школе

    – Дійсно, після трагедії, яка сталася в Росії, люди і особливо батьки активізувалися, і вже відвідуючи ТРЦ з дітками дивляться, чи дійсно є вогнегасники, чи розблоковані ходи для евакуації і так далі. І поодинокі пости батьків або активних людей, які відслідковують цю ситуацію, можна побачити в соцмережах.

    В місті сьогодні проходила акція, присвячена боротьбі з ямами на дорогах.

    – Не сьогодні, кілька днів тому активісти вийшли на вулиці міста, вказавши на те, що разом зі снігом на дорогах Вінниці зійшов і асфальт, тому що багато ям з'явилося майже на всіх вулицях міста. І активісти влаштували акцію, закликають всіх водіїв до неї долучатися, зокрема, вони розташували таблички, на одній стороні якої була фотографія директора шляхового управління міського, яке повинно займатися ремонтом, а з іншого боку — запитання: «Де дороги?». 

    Активісти запевняють, що кожен водій має брати на себе відповідальність і слідкувати за станом доріг, і побачивши яму не просто об'їхати її, а викликати поліцію, бо поліція складає відповідний протокол і повідомляє дорожні служби, що активісти знайшли ями, і у дорожніх служб є сім днів аби їх ліквідувати.

    Напомним, спецкор «ГС» изо Львова Андрей Галицкий сообщил, что после трагедии в Кемерово волна паники еще не докатилась до города, поэтому людей в кинотеатрах и магазинах не стало меньше.

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