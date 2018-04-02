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    Президент Латвии перевел все школы страны на латышский язык

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    В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% - русскоязычные. В республике один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
    Рига. Архивное фото
    RIA News Оксана Джадан | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает в понедельник агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

    "Вейонис провозгласил поправки к закону об образовании, которые предусматривают, что среднее образование в Латвии можно будет получить только на государственном языке", — говорится в сообщении.

    Как подчеркнул Вейонис, учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать в этой стране высшее образование и работать. По словам президента, "это создаст более сплоченное общество и усилит страну".

    Вейонис также отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.

    Напомним, в Украине в сентябре 2017 года вступил в силу новый Закон "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. Вскоре после утверждения закона против его положений выступили Венгрия и Румыния, отметив, что нарушаются права общин на территории Украины.
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