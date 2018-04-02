Президент Латвии перевел все школы страны на латышский язык

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает в понедельник агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы государства.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

"Вейонис провозгласил поправки к закону об образовании, которые предусматривают, что среднее образование в Латвии можно будет получить только на государственном языке", — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Вейонис, учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать в этой стране высшее образование и работать. По словам президента, "это создаст более сплоченное общество и усилит страну".

Вейонис также отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.