В Днепре оборвался лифт со школьницей внутри

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина.

В Днепре лифт оборвался со школьницей внутри, передает " Информатор".

Как стало известно, 17-летняя 11-классница приехала в гости к бабушке, а когда спускалась вниз, лифтовая кабина внезапно оборвалась и упала на первый этаж.

Местные жители вызвали полицию и "скорую помощь".

По данным пресс-секретаря ГУНП в Днепропетровской области Анны Старчевской, в результате происшествия девочку с легкими телесными повреждениями медики госпитализировали в детскую областную больницу на Космической. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, детали инцидента выясняются.

Напомним, в Деснянском районе города Киева, на территории жилмассива "Троещина", в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт.