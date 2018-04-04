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    Происшествия

    В Днепре оборвался лифт со школьницей внутри

    (обновлено: )35402
    В результате происшествия девочку с легкими телесными повреждениями медики госпитализировали в детскую областную больницу. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, детали инцидента выясняются.
    Лифт
    "Новости 7 канал Одесса"

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. 

    Шахта лифта. Архивное фото
    blitz.if.ua
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    В Днепре лифт оборвался со школьницей внутри, передает "Информатор".

    Как стало известно, 17-летняя 11-классница приехала в гости к бабушке, а когда спускалась вниз, лифтовая кабина внезапно оборвалась и упала на первый этаж.

    Местные жители вызвали полицию и "скорую помощь".

    По данным пресс-секретаря ГУНП в Днепропетровской области Анны Старчевской, в результате происшествия девочку с легкими телесными повреждениями медики госпитализировали в детскую областную больницу на Космической. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, детали инцидента выясняются.

    Напомним, в Деснянском районе города Киева, на территории жилмассива "Троещина", в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт.

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