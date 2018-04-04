Травля в киевской школе. Семикласснику сломали позвоночник

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Ученики седьмого класса лицея налогового и рекламного дела номер 21 Киева издевались над одноклассником Максимом Черниковым и сломали ему позвоночник, мальчик уже четыре месяца прикован к кровати, сообщает в среду, 4 апреля, ТСН.

ЧП произошло еще 7 декабря, когда он после второго урока шел на занятие английского. Мальчик рассказал, что было очень больно в сердце и он не чувствовал своих ног.

"За шесть минут искалечили жизнь моему ребенку", — сказала его мать Анна Черникова.

Согласно сообщению, в сентябре из простой школы он перешел в специализированный столичный лицей.

"Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некришевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли: "Отойдите!", и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал", — рассказал Черников.

Бабушка сообщила, что приехала в школу через полтора часа, однако, по ее словам, "никакая помощь ребенку не была оказана вообще". Уже в больнице врачи обнаружили отек спинного мозга и ушиб грудной клетки, а через четыре дня установили и окончательный диагноз – перелом позвоночника.

"Это не несчастный случай! Несчастный случай – это когда человек подскользнулся и упал. А здесь напали, избили, кинули и сломали позвоночник! Во время учебного процесса! В школе! Я отдала здоровое дитя и забрала оттуда искалеченное!" — жалуется мать.

В свою очередь руководство лицея настаивает, что в ситуации с Максимом Черниковым действовали по закону.

"Мы провели расследование, в соответствии с действующим законодательством в трехдневный срок, выяснили обстоятельства, наказали виновных. Это заместитель по воспитательной работе, это дежурный учитель – получили административное взыскание", — сообщила директор школы Ирина Бабка.

Аналогичный скандал разгорелся в киевской школе номер 235 (Святошинский район), там избили ученика шестого класса его же одноклассники.