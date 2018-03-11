Новая украинская школа. Что ждет первоклашек в 2018 году?

РИА Новости Украина

Сегодня во время брифинга в школе №30 директор учебного заведения и начальник управления науки и образования Антонина Данильченко рассказали об условиях приема детей в учебные заведения г. Сумы в 2018 году, а также об особенностях учебного процесса, сообщает 0542.ua.

По словам главного педагога г. Сумы, начиная с 1 сентября, все первоклассники будут учиться по новым учебным программам, разработанным в рамках концепции "Новая украинская школа". Антонина Данильченко отметила, что отныне меняется не только содержание, цели, задачи обучения, но и восприятие ребенка педагогом. Концепция направлена на развитие детоцентризма, когда ребенок находится в центре внимания педагога и учебного процесса.

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В этом году, как и прежде, в школу принимаются все дети г. Сумы возрастом от 6 лет. Таких на данный момент насчитывается около 3100. Для их обучения в городе планируют открыть 114 классов. Все они будут нацелены на реализацию программы новой украинской школы. Ученики будут приниматься в школы на общих основаниях, без конкурса. Преимущество в зачислении будут иметь те дети, которые проживают рядом с той или иной школой.

0542.ua Начальник управления науки и образования горсовета Сум Антонина Данильченко

В случае, если желающих поступить в школу больше, чем количество мест, учебное заведение оставляет за собой право провести собеседование с будущим первоклашкой. Для этого будет задействован профессиональный психолог. На собеседовании также должны присутствовать и родители. У потенциального ученика не будут проверять интеллектуальные способности, ему предложат пройти психологический тест, определяющий готовность к школе.

На данный момент спрос превышает предложение в школах №№ 6, 7, 9, 29, 30. В последнюю уже поступило порядка 260 заявлений, но принять она сможет только 120 учеников.

Однако прежде чем сформировать классы и приступить к учебно-воспитательному процессу все без исключения учителя должны пройти необходимое обучение и тренинги от высококвалифицированных специалистов, которые расскажут, как организовать учебно-воспитательный процесс и поделятся необходимой информацией, касающейся изменений в образовательной среде.

Другая составляющая — это оборудование классов современными технологиями, удобной мебелью и материалами. Для оснащения только одного класса необходимо порядка 200 тыс. грн, с чем на данный момент есть некоторые проблемы. Для решения этого вопроса в повестку дня следующей сессии горсовета внесен пункт о выделении 5 млн. 750 тыс. грн на закупку необходимого оборудования для школ. По словам Антонины Данильченко, за эти деньги намерены закупить интерактивные доски, проекторы, ноутбуки для учителей, принтеры, а также конструкторы и развивающие игры.

Напомним, что первоклассники, поступившее в школу в 2018 году, отныне будут учиться не 11, а 12 лет.