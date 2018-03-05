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    Конкурс в первый класс уходит в прошлое - Минобразования

    (обновлено: )216
    Согласно заявлению Минобразования, понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое.
    Первое сентября в киевских школах
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки решило изменить порядок зачисления детей в школы. Согласно изменениям, первоочередное право на зачисление в школу будут иметь дети, которые проживают на территории, которая закреплена за ней, говорится в проекте порядка.

    Министерство образования и науки Украины
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    Изменения вынесены на общественное обсуждение.

    Для подтверждения права ребенка, который проживает на территории обслуживания школы, один из родителей должен предоставить один из таких документов: паспорт (временное свидетельство гражданина, вид на постоянное жительство, вид на временное жительство), в котором указаны ведомости о месте проживания; справку о регистрации места проживания лица из Единого демографического реестра; выписку из Единого демографического реестра о регистрации места проживания; копию документа о праве на проживания ребенка (право собственности или пользования жильем).

    Если право на первоочередное зачисление не подтверждено, дети могут рассчитывать на место в школе только при наличии свободных мест.

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    Отмечается, что администрация школ и местные органы власти будут обязаны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в том числе инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в том числе введение сменности в обучении.

    Такой принцип планируется ввести уже с 2018 года.

    Изменение порядка призвано искоренить практику проведения конкурсов для первоклассников.

    "Понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое", — заявили по этому поводу в Минобразования.

    Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки направило письмо-разъяснение всем вузам о том, что с понедельника все образовательные учреждения работают в обычном режиме.

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