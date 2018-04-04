В киевской школе разгорается скандал из-за травли и избиения ученика

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Скандал разгорается в киевской школе номер 235 (Святошинский район) из-за избиения ученика шестого класса своими одноклассниками. О конфликте сообщила мать школьника Ирина Онищенко.

Она пожаловалась, что ее ребенка постоянно бьют и унижают, а руководство учебного заведения игнорирует жалобы.

"Хочу поделиться печальным. На сегодняшний день мир детей стал жесток. А самое страшное, что школа, где пока учится мой сын, это все вуалирует. (…) Есть один ублюдок, по-другому эту подрастающую мразь не назовешь — Никита Гак. Сначала он бил моего сына на территории школы (причем не сам, сам трусит), после начал с дружком ловить под школой", — написала она на своей странице в Facebook.

Мама пострадавшего ученика считает, что Гак решил ввести в моду школы "буллинг". "Его голос и советы слышны хорошо. Сводит лбами детей, рассказывая, как кому бить… Все это снимает", — написала женщина.

Весь комментарий и видео, выложенное Ириной Онищенко, доступны по ссылке. Внимание! Они содержат нецензурную лексику и сцены насилия.

Ранее в киевской школе разгорелся скандал из-за русского поэта. Она была возмущена, что ее сыну задали выучить дома произведение Александра Пушкина на языке оригинала.