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    В киевской школе разгорается скандал из-за травли и избиения ученика

    (обновлено: )21815
    Мать шестиклассника Ирина Онищенко пожаловалась на травлю и постоянные издевательства над своим ребенком в школе. По ее словам, один из учеников вводит моду на "буллинг", а администрация заведения закрывает глаза.
    Избиение ученика в школе номер 235 в Киеве
    facebook.com/irina.onishenko

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Скандал разгорается в киевской школе номер 235 (Святошинский район) из-за избиения ученика шестого класса своими одноклассниками. О конфликте сообщила мать школьника Ирина Онищенко.

    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Украинское фото
    Хозяйке на заметку. Насилие в школу приходит из семьи

    Она пожаловалась, что ее ребенка постоянно бьют и унижают, а руководство учебного заведения игнорирует жалобы.

    "Хочу поделиться печальным. На сегодняшний день мир детей стал жесток. А самое страшное, что школа, где пока учится мой сын, это все вуалирует. (…) Есть один ублюдок, по-другому эту подрастающую мразь не назовешь — Никита Гак. Сначала он бил моего сына на территории школы (причем не сам, сам трусит), после начал с дружком ловить под школой", — написала она на своей странице в Facebook. 

    Мама пострадавшего ученика считает, что Гак решил ввести в моду школы "буллинг". "Его голос и советы слышны хорошо. Сводит лбами детей, рассказывая, как кому бить… Все это снимает", — написала женщина.

    Весь комментарий и видео, выложенное Ириной Онищенко, доступны по ссылке. Внимание! Они содержат нецензурную лексику и сцены насилия.

    Ранее в киевской школе разгорелся скандал из-за русского поэта. Она была возмущена, что ее сыну задали выучить дома произведение Александра Пушкина на языке оригинала.

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