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    Ужасы лагеря "Виктория": условный срок за троих погибших детей

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    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья (89)

    (обновлено: )9401
    В деле о трагедии в одесском детском лагере "Виктория", вызвавшей широкий резонанс по всей стране, украинская Фемида вынесла первый приговор. При этом срок назначен условный.
    Воспитательница сгоревшего одесского лагеря Виктория Наталья Цокур признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей
    Фото dumskaya.net

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Условный срок

    Первые секунды пожара в детском лагере Виктория
    Народный хореографический коллектив "Адель"
    В сеть попали первые секунды пожара в детском лагере "Виктория"

    В деле о трагедии в детском лагере "Виктория" в Одессе, в результате которой погибли трое детей, вынесен первый приговор, причем с условным сроком. Киевский районный суд Одессы признал виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей воспитательницу сгоревшего лагеря Наталию Цокур (Янчик), которая отвечала за пожарную безопасность. Суд вынес именно такое решение, которое и просил прокурор.

    Цокур приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, женщине на два года запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность. От отбывания наказания воспитателя освободили с двухлетним испытательным сроком. Свою вину на суде воспитательница полностью признала, представителя обвинения на изоляции ее от общества не настаивал. 

    Кроме Цокур, к уголовной ответственности по делу о пожаре в "Виктории" привлекаются директор лагеря Петрос Саркисян, бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Одессы Валерий Дяченко и инспекторы этого подразделения. Последним инкриминируют служебную халатность, приведшую к тяжким последствиям. При этом по Саркисяну дело было передано в суд в феврале, а по Цвиринько расследование было приостановлено из-за того, что она находится на лечении в стационаре.

    Пользователи соцсетей уже выразили недоумение и возмущение как по поводу условного срока Цокур, так и по поводу того, что за инцидент судят только воспитательницу.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Пожар и гибель детей

    Избрание меры пресечения директору детского лагеря Виктория
    reporter.od.ua
    Ткачев: из директора лагеря "Виктория" сделали "стрелочника"

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. Возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Трое детей — 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий — погибли. К трагедии, по мнению СМИ, привели нарушения, связанные с использованием бюджетных средств. Сообщалось, что на ремонт лагеря совокупно потратили более 60 млн гривен, однако при проведении ремонтных работ экономили при любой возможности. Это и привело к проблемам с электричеством, а стены деревянного корпуса плохо обработали противопожарной защитой. Дорогостоящая же сигнализация, которая постоянно срабатывала, была на ночь отключена. 

    Всего за несколько месяцев до трагедии, в мае, глава государства Петр Порошенко лично проинспектировал реконструкцию лагеря во время своей рабочей поездки в регион. После ЧП на предприятиях, строивших корпусы "Виктории", прошли обыски. Правоохранители провели следственные действия и изъяли документацию у субъекта хозяйствования, который осуществлял огнезащиту деревянных конструкций, и у предприятия, которое по документам выступало заказчиком сигнализационных систем. 

    Полиция открыла уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Тогда же суд арестовал на два месяца директора лагеря Саркисяна, а также воспитательницу Цокур, которая была ответственна за пожарную безопасность. Директор в итоге вышел на свободу под залог в почти 130 тысяч гривен, Цокур на поруки взял народный депутат Мустафа Найем, а ее статью переквалифицировали с "Нарушения правил пожарной безопасности" на "Ненадлежащее исполнение обязанностей, которые касаются охраны жизни и здоровья детей".

    Правоохранители изначально рассматривали четыре версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, занос огня извне (поджог), воспламенение из–за электрических приборов и четвертую — теракт, но эту версию почти сразу исключили.

    Воспитанники лагеря Виктория митингуют под судом в поддержку любимого директора
    оdnews.info
    В Одессе митинговали в поддержку директора лагеря, в котором сгорели дети

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    Масштабный пожар и гибель детей вызвали массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова. В ходе митинга под стенами горсовета произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками отставки Труханова. В результате беспорядков пострадали 35 силовиков. 

    После трагедии в "Виктории" Кабинет министров разрешил внеплановые проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, домов для престарелых людей с целью контроля за пожарной и техногенной безопасностью.

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