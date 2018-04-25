Ужасы лагеря "Виктория": условный срок за троих погибших детей

Фото dumskaya.net

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Условный срок

В деле о трагедии в детском лагере "Виктория" в Одессе, в результате которой погибли трое детей, вынесен первый приговор, причем с условным сроком. Киевский районный суд Одессы признал виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей воспитательницу сгоревшего лагеря Наталию Цокур (Янчик), которая отвечала за пожарную безопасность. Суд вынес именно такое решение, которое и просил прокурор.

Цокур приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, женщине на два года запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность. От отбывания наказания воспитателя освободили с двухлетним испытательным сроком. Свою вину на суде воспитательница полностью признала, представителя обвинения на изоляции ее от общества не настаивал.

Кроме Цокур, к уголовной ответственности по делу о пожаре в "Виктории" привлекаются директор лагеря Петрос Саркисян, бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Одессы Валерий Дяченко и инспекторы этого подразделения. Последним инкриминируют служебную халатность, приведшую к тяжким последствиям. При этом по Саркисяну дело было передано в суд в феврале, а по Цвиринько расследование было приостановлено из-за того, что она находится на лечении в стационаре.

Пользователи соцсетей уже выразили недоумение и возмущение как по поводу условного срока Цокур, так и по поводу того, что за инцидент судят только воспитательницу.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Пожар и гибель детей

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. Возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Трое детей — 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий — погибли. К трагедии, по мнению СМИ, привели нарушения, связанные с использованием бюджетных средств. Сообщалось, что на ремонт лагеря совокупно потратили более 60 млн гривен, однако при проведении ремонтных работ экономили при любой возможности. Это и привело к проблемам с электричеством, а стены деревянного корпуса плохо обработали противопожарной защитой. Дорогостоящая же сигнализация, которая постоянно срабатывала, была на ночь отключена.

Всего за несколько месяцев до трагедии, в мае, глава государства Петр Порошенко лично проинспектировал реконструкцию лагеря во время своей рабочей поездки в регион. После ЧП на предприятиях, строивших корпусы "Виктории", прошли обыски. Правоохранители провели следственные действия и изъяли документацию у субъекта хозяйствования, который осуществлял огнезащиту деревянных конструкций, и у предприятия, которое по документам выступало заказчиком сигнализационных систем.

Полиция открыла уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Тогда же суд арестовал на два месяца директора лагеря Саркисяна, а также воспитательницу Цокур, которая была ответственна за пожарную безопасность. Директор в итоге вышел на свободу под залог в почти 130 тысяч гривен, Цокур на поруки взял народный депутат Мустафа Найем, а ее статью переквалифицировали с "Нарушения правил пожарной безопасности" на "Ненадлежащее исполнение обязанностей, которые касаются охраны жизни и здоровья детей".

Правоохранители изначально рассматривали четыре версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, занос огня извне (поджог), воспламенение из–за электрических приборов и четвертую — теракт, но эту версию почти сразу исключили.

Читайте также: Даешь бабло — и все рванет в любой момент. О причинах трагедии в "Виктории"

Масштабный пожар и гибель детей вызвали массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова. В ходе митинга под стенами горсовета произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками отставки Труханова. В результате беспорядков пострадали 35 силовиков.

После трагедии в "Виктории" Кабинет министров разрешил внеплановые проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, домов для престарелых людей с целью контроля за пожарной и техногенной безопасностью.