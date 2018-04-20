Под Одессой парень задушил брата за упрек

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали молодого мужчину, который подозревается в убийстве родного брата в селе Причеповка Одесской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

Трагедия произошла в четверг, 19 апреля.

Установлено, что погибший — 20-летний парень, который подрался с родным 18-летним братом возникла.

"Во время драки младший брат якобы схватил старшего за шею и начал душить. В результате тот потерял сознание. Мать, которая была дома, выбежала из дома, но разнять сыновей не успела", — говорится в сообщении.

На крики о помощи сбежались соседи, которые вызвали скорую и полицию.

"Впоследствии парень признался, что набросился на брата, когда тот пристыдил его за то, что не помогает матери", — добавили в полиции.

Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Открыто уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В феврале пожилой мужчина в ходе распития алкоголя убил родного брата в селе Пологи-Вергуны Киевской области, он признался в содеянном и был задержан.