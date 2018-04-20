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    Под Одессой парень задушил брата за упрек

    (обновлено: )127
    По предварительным данным, во время драки, которая произошла в селе Причеповка, младший брат схватил старшего за шею и начал душить, в результате тот потерял сознание и скончался.
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали молодого мужчину, который подозревается в убийстве родного брата в селе Причеповка Одесской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Трагедия произошла в четверг, 19 апреля.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    Установлено, что погибший — 20-летний парень, который подрался с родным 18-летним братом возникла.

    "Во время драки младший брат якобы схватил старшего за шею и начал душить. В результате тот потерял сознание. Мать, которая была дома, выбежала из дома, но разнять сыновей не успела", — говорится в сообщении.

    На крики о помощи сбежались соседи, которые вызвали скорую и полицию. 

    "Впоследствии парень признался, что набросился на брата, когда тот пристыдил его за то, что не помогает матери", — добавили в полиции.

    Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Открыто уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

    В феврале пожилой мужчина в ходе распития алкоголя убил родного брата в селе Пологи-Вергуны Киевской области, он признался в содеянном и был задержан.

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