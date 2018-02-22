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    Под Киевом мужчина убил брата кочергой

    (обновлено: )16210
    По данным областной полиции, смертельные телесные повреждения 60-летнему пенсионеру нанес его брат, который старше на пять лет. Убийство произошло в ходе распития водки.
    На месте убийства в селе Пологи-Вергуны Переяслав-Хмельницкого района Киевской области
    kv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Пожилой мужчина в ходе распития алкоголя убил родного брата в селе Пологи-Вергуны Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, он признался в содеянном и был задержан, сообщает в четверг пресс-служба областной полиции.

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    Установлено, что смертельные телесные повреждения 60-летнему пенсионеру нанес его брат, который старше на пять лет.

    "В ходе очередных посиделок за водкой поссорились два родных брата. Старший из них схватил металлическую кочергу и несколько раз ударил по голове своего родственника", — говорится в сообщении.

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

    Ранее в Харьковской области мужчина убил родную мать после семейной ссоры. 

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