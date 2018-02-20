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    Культура

    В Москве убили известного певца

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    Музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Петр Гара
    Петр Гара в instagram

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями на северо-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

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    "Девятнадцатого февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москва, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений", — сказала она.

    По ее словам, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и проводят действия, направленные на задержание причастного.

    По данным СМИ, убитый — шансонье Петр Гара.

    Музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Было принято решение вскрывать дверь съемной квартиры. В ванной обнаружили труп мужчины, умершего от трех до семи суток назад.

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    Ранее сообщалось, что американский певец Вито Фаринола, известный под псевдонимом Вик Дамоне, скончался в возрасте 89 лет.

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