Зарубила топором. В Сумах женщина жестоко убила старика

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Жительница Сум по неизвестным причинам нанесла знакомому мужчине несколько ударов топором, которые оказались для него смертельными.

В Сумской отдел полиции поступило сообщение от жителя Сум о том, что в одном из частных жилых домов по улице Шишкаревская он обнаружил труп мужчины. Бездыханное тело было накрыто простыней.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, установила, что на голове 77-летнего погибшего характерные рубленые раны. 66-летняя хозяйка дома, пояснила правоохранителям, что этот человек, давний ее знакомый, в воскресенье пришел к ней в гости. А около 15.00 она топором нанесла гостю несколько ударов по голове, от которых тот скончался на месте.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 "Убийство" Уголовного кодекса Украины и начала следствие. По одной из версий следствия, тяжкое преступление было совершено на бытовой почве. Подозреваемая в его совершении женщина задержана и находится под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Ранее в лесопосадке села Белая Церковь на Закарпатье обнаружили присыпанное ветвями тело мужчины. В совершении убийства подозревают иностранца.