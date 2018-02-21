наверх
21.02.201817:19
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Зарубила топором. В Сумах женщина жестоко убила старика

    (обновлено: )7702
    Женщина объяснила правоохранительным органам, что 77-летний знакомый пришел к ней в дом, где она и нанесла ему несколько ударов топором по голове.
    Топор. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Жительница Сум по неизвестным причинам нанесла знакомому мужчине несколько ударов топором, которые оказались для него смертельными.

    Детали убийства женщины в Черкассах. Видео
    Видео с страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    "Был очень пьян и зарезал ножом". Шокирующее признание убийцы таксистки из Черкасс

    В Сумской отдел полиции поступило сообщение от жителя Сум о том, что в одном из частных жилых домов по улице Шишкаревская он обнаружил труп мужчины. Бездыханное тело было накрыто простыней.

    Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, установила, что на голове 77-летнего погибшего характерные рубленые раны. 66-летняя хозяйка дома, пояснила правоохранителям, что этот человек, давний ее знакомый, в воскресенье пришел к ней в гости. А около 15.00 она топором нанесла гостю несколько ударов по голове, от которых тот скончался на месте.

    Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 "Убийство" Уголовного кодекса Украины и начала следствие. По одной из версий следствия, тяжкое преступление было совершено на бытовой почве. Подозреваемая в его совершении женщина задержана и находится под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

    Ранее в лесопосадке села Белая Церковь на Закарпатье обнаружили присыпанное ветвями тело мужчины. В совершении убийства подозревают иностранца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины