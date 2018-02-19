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    Военный случайно убил сослуживца в Донбассе

    (обновлено: )24230
    В результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий ранил сослуживца. На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военное медицинское учреждение. Однако медикам не удалось спасти жизнь пострадавшего.
    Военнослужащие заряжают магазин автомата. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украинский военный из-за неосторожного обращения с оружием убил сослуживца в одной из воинских частей в районе проведения военной операции в Донбассе, сообщил в понедельник пресс-центр штаба АТО в Facebook.

    "По предварительной информации, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий ранил сослуживца. На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военное медицинское учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-центра, представители Военной службы правопорядка вооруженных сил Украины выясняют причины и обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о гибели нескольких военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — их тела были обнаружены в доме, где они проживали.

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