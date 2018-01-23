Брат на брата. В Одесской области произошла поножовщина из-за квартплаты

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области во время ссоры мужчина нанес ножевые ранения родному брату, причиной конфликта стала квартплата, сообщает Беляевский отдел полиции.

"В дежурную часть Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение от врача о том, что в Беляевского районную больницу доставлен мужчина с проникающим ранением грудной клетки слева с повреждением левого легкого, и запахом алкоголя", — говорится в сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что потерпевший — тридцатилетний житель Теплодара, который проживает вместе с отцом и родным братом.

Беляевский отдел полиции в facebook В Одесской области произошла поножовщина из-за квартплаты

"Между ними часто возникают ссоры на фоне бытовых недоразумений. В тот вечер пострадавший распивал алкогольные напитки с отцом и братом, между ними возникла ссора относительно квартплаты, которая переросла в драку, потерпевший бросился на отца, а брат, державший в руках кухонный нож, пытаясь помешать драке, нанес потерпевшему удар в область грудной клетки. После чего пострадавший был доставлен в больницу", — добавили правоохранители.

Сотрудники полиции задержали брата пострадавшего в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении него открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Черниговская" двое мужчин устроили драку, которая в итоге закончилась поножовщиной.