Пресс-службу управления Министерства внутренних дел в Одесской области возглавила 28-летняя Анна Пенчева, которая до этого работала на телеканале модных новостей Odessa Fashion Channel. Подробнее смотрите в видео.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.