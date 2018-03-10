наверх
10.03.201817:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Анна Пенчева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Спасательная операция по поиску пассажиров с катера Иволга в Одессе
    Более 40 человек были на борту катера в Одесской области, ищут еще 8 - МВД
    17:35 18.10.2015
    764Крушение катера под Одессой
    Как отметила пресс-секретарь главного управления МВД Украины в Одесской области Анна Пенчева, на данный момент нельзя сказать точную цифру, потому что идут спасательные работы.
    Пресс-секретарь одесской милиции Анна Пенчева
    Новое лицо одесской милиции: модель журнала Maxim 
    04:52 03.09.2015
    1668
    Пресс-службу управления Министерства внутренних дел в Одесской области возглавила 28-летняя Анна Пенчева, которая до этого работала на телеканале модных новостей Odessa Fashion Channel. Подробнее смотрите в видео.
    Пресс-секретарь управления Министерства внутренних дел в Одесской области Анна Пенчева
    Фото пресс-секретаря одесской милиции "взорвали" интернет
    10:09 02.09.2015
    29657Громкие отставки и назначения в Украине
    Информацию о назначении подтвердили в областном УВД. Анна Пенчева ранее снималась оголенной для мужского журнала "Максим". В 2009-м году стала первой вице-мисс конкурса красоты Miss Teen Ukraine.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги