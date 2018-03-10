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    катера

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Удачливые рыбаки очень вовремя покинули судно за секунду до столкновения. Видео
    Не заметил. В США рыбаки выпрыгнули из катера за секунду до столкновения 
    09:46 18.01.2018
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    В сети появилось видео, как в США рыбаки успели выпрыгнуть в воду за секунду до столкновения своего судна с катером. Рыбаки остались живы, но получили травмы рук и ног.
    ВМС провели тактические учения в Черном море с использованием средств поражения
    "Москитный флот" Украины пробует себя в деле 
    20:25 05.12.2017
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    ВМС Украины при участии шести малых бронированных артиллерийских катеров и вертолетов морской авиации провели тактические учения в Черном море, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
    Новые бронекатеры Гюрза вышли на ходовые испытания под Одессой
    Новая тактика ВМС в шаге от нового провала
    08:59 23.10.2017
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    Украинскому командованию необходимо планировать мероприятия боевой подготовки ВМС по средствам, с учетом реального соотношения сил.
    Полиция Украины
    Стало известно сколько полиция заплатила за новые 9 катеров
    16:36 28.09.2017
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    Согласно информации, опубликованной в системе публичных закупок ProZorro, полицией приобретены 6 полицейских патрульных катеров на сумму 8,7 млн гривен, а также 3 многофункциональных полицейских катеров на сумму 9,1 млн гривен.
    Патрульный катер пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
    Погранслужба России отреагировала на обвинения Украины в захвате катера
    22:05 05.05.2017
    1493Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по республике Крым, инцидент произошел 23 апреля и был связан с намерением украинского катера войти в территориальные воды РФ.
    Министерство Инфраструктуры Украины
    Мининфраструктуры: корабль РФ пытался захватить украинский катер в Черном море
    15:20 05.05.2017
    621Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации Мининфраструктуры, во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы штатных учений в районе Скадовска в Черном море российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера.
    Корабль измерительного комплекса Непобедимый (Invincible)
    Американский корабль изменил курс из-за сближения с иранскими катерами
    18:35 06.03.2017
    201Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Иранские катера приблизились на расстояние порядка 550 метров к американскому кораблю измерительного комплекса "Непобедимый" (Invincible), который шел в сопровождении трех британских военных кораблей.
    Первый бронекатер Гюрза-М. Архивное фото
    История "Гюрзы": катера постоят, а деньги уплыли
    16:03 05.07.2016
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    Основная доля финансовых средств для "всестороннего обеспечения Военно-морских сил Украины" пойдет на предприятие, контролируемое Петром Порошенко, тогда как произведенные им "сырые" катера до сих пор не включены в состав флота.
    Ракетный корабль Зеленый Дол ВМФ РФ отправился из Севастополя в Сирию. Видео
    Новый ракетный корабль "Зеленый Дол" ВМФ РФ отправился к берегам Сирии 
    04:34 14.02.2016
    801Сирия: военное противостояние.
    Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" Черноморского флота РФ вышел из Севастополя для выполнения плановых задач в Средиземном море в составе уже действующей эскадры ВМФ, сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.
    Кран поднимает катер Иволга в Затоке под Одессой
    Фотоитоги 19 октября: трагедия в Затоке, обстрел в Мариуполе и Украина в дыму 
    18:35 19.10.2015
    547Крушение катера под Одессой
    Специалисты подняли корпус затонувшего катера из акватории Черного моря, сообщил в понедельник вице-премьер Украины, глава комиссии по расследованию крушения судна Геннадий Зубко. Работы по поднятию судна "Иволга" продолжаются.
    Подъем затонувшего катера Иволга в Затоке
    На затонувшем в акватории Черного моря катере находились 44 человека - Зубко
    15:54 19.10.2015
    802Крушение катера под Одессой
    Такую информацию предоставили выжившие пострадавшие пассажиры катера. Зубко сказал, что сейчас продолжается поисковая операция и операция по подъему катера. Подъем планируют завершить до конца дня.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Данные о 40 пассажирах на катере под Одессой не подтверждаются - Саакашвили
    22:06 18.10.2015
    1400Крушение катера под Одессой
    Как отметил глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили, споры с количеством погибших на затонувшей у Затоки Одесской области "Иволге" связаны с тем, что не было точного списка пассажиров.
    Зубко об аварии катера в Одесской области
    Зубко об аварии катера в Одесской области 
    17:46 18.10.2015
    517Крушение катера под Одессой
    Капитан катера, затонувшего у берегов Одессы, нарушил почти все инструкции при выходе в море, сообщил вице-премьер Украины, глава правкомиссии по расследованию аварии Геннадий Зубко.
    Спасательная операция по поиску пассажиров с катера Иволга в Одессе
    Более 40 человек были на борту катера в Одесской области, ищут еще 8 - МВД
    17:35 18.10.2015
    764Крушение катера под Одессой
    Как отметила пресс-секретарь главного управления МВД Украины в Одесской области Анна Пенчева, на данный момент нельзя сказать точную цифру, потому что идут спасательные работы.
    Спасательная операция по поиску пассажиров с катера Иволга в Одессе
    ЧП выходных: в Одесской области затонул катер, взрыв в Кривом Роге
    16:15 18.10.2015
    2924Крушение катера под Одессой
    При крушении прогулочного катера у берегов Одесской области погибли, по разным данным, от 14 до 16 людей. Среди причин трагедии называют перегруз судна и недостаток спасательных жилетов. Также в субботу в жилом доме в Кривом Роге прогремел взрыв.
    Геннадий Зубко. Архивное фото
    Зубко назвал причины трагедии в Одесской области
    15:57 18.10.2015
    910Крушение катера под Одессой
    Правительственная комиссия продолжает расследовать причины трагедии. Расследование должно четко установить виновных в этой трагедии, определить инструкции и рекомендации по предотвращению подобных трагедий в будущем.
    Спасательная операция по поиску пассажиров с катера Иволга в Одессе
    Затонувший под Одессой катер поднимут со дна и проверят - Зубко
    15:34 18.10.2015
    151Крушение катера под Одессой
    Спасатели хотят убедиться, что на судне действительно находились 36 человек, как это было заявлено капитаном, а не больше. Спасательная операция закончится тогда, когда судно будет отбуксировано к берегу.
    Спасательная операция по поиску пассажиров с катера Иволга в Одессе
    После аварии катера в Украине проверят плавсредства и причалы
    15:10 18.10.2015
    114Крушение катера под Одессой
    Вице-премьер Геннадий Зубко отметил, что правительство поставило задачу проверить лицензии на эксплуатацию плавсредств, сертификаты у капитанов, а также причалы.
    Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко
    Спасатели ищут одного человека на месте крушения катера - Зубко
    22:34 17.10.2015
    556Крушение катера под Одессой
    Как отметил глава комиссии по расследованию происшествия Геннадий Зубко, на пассажирском судне находилось 36 человек, тела 12 погибших уже подняты из воды, еще одного человека ищут.
    Геннадий Зубко. Архивное фото
    Кабмин соберет экстренное заседание из-за крушения катера - вице-премьер
    22:10 17.10.2015
    244Крушение катера под Одессой
    Согласно информации, на месте работают представители ГСЧС и профильных министерств, на уровне заместителей. Ситуацию срочно рассмотрят на заседании Кабинета министров.
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