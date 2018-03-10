Согласно информации, опубликованной в системе публичных закупок ProZorro, полицией приобретены 6 полицейских патрульных катеров на сумму 8,7 млн гривен, а также 3 многофункциональных полицейских катеров на сумму 9,1 млн гривен.
По информации Мининфраструктуры, во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы штатных учений в районе Скадовска в Черном море российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера.
Основная доля финансовых средств для "всестороннего обеспечения Военно-морских сил Украины" пойдет на предприятие, контролируемое Петром Порошенко, тогда как произведенные им "сырые" катера до сих пор не включены в состав флота.
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" Черноморского флота РФ вышел из Севастополя для выполнения плановых задач в Средиземном море в составе уже действующей эскадры ВМФ, сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.
Специалисты подняли корпус затонувшего катера из акватории Черного моря, сообщил в понедельник вице-премьер Украины, глава комиссии по расследованию крушения судна Геннадий Зубко. Работы по поднятию судна "Иволга" продолжаются.
Как отметил глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили, споры с количеством погибших на затонувшей у Затоки Одесской области "Иволге" связаны с тем, что не было точного списка пассажиров.
При крушении прогулочного катера у берегов Одесской области погибли, по разным данным, от 14 до 16 людей. Среди причин трагедии называют перегруз судна и недостаток спасательных жилетов. Также в субботу в жилом доме в Кривом Роге прогремел взрыв.
Правительственная комиссия продолжает расследовать причины трагедии. Расследование должно четко установить виновных в этой трагедии, определить инструкции и рекомендации по предотвращению подобных трагедий в будущем.
Спасатели хотят убедиться, что на судне действительно находились 36 человек, как это было заявлено капитаном, а не больше. Спасательная операция закончится тогда, когда судно будет отбуксировано к берегу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Специалисты подняли корпус затонувшего катера из акватории Черного моря, сообщил в понедельник вице-премьер Украины, глава комиссии по расследованию крушения судна Геннадий Зубко. Работы по поднятию судна "Иволга" продолжаются.
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" Черноморского флота РФ вышел из Севастополя для выполнения плановых задач в Средиземном море в составе уже действующей эскадры ВМФ, сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.