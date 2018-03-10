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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 43
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    Полиция Киева
    Полиция Киева проводит план "Перехват", ищут Porsche Cayenne
    20:41 26.02.2018
    903Криминальные войны в Украине
    Сразу два преступления были совершены в Киеве с использованием автомобиля Porsche Cayenne. Наряды полиции ориентированы на остановку автомобилей Porsche Cayenne и их проверку.
    Акция из-за смерти студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой
    Адвокат семьи пропавшей студентки обвинил университет Богомольца во лжи
    10:29 20.02.2018
    576Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.
    Поиски пропавшей студентки Насирлаевой Мукаддас
    Хроника 19 февраля: скандал с охраной судов, смерть студентки-иностранки в Киеве
    09:17 20.02.2018
    410
    Накануне Россия призвала Украину положить конец "выходкам" националистов, Киев просит суд в Гааге подтвердить ее права в Керченском проливе, а из-за резонансного самоубийства студентки из Туркменистана в университете Богомольца отстранили зам декана.
    Мукаддас Насырлаева. Архивное фото
    Стало известно, что произошло с пропавшей в Киеве студенткой медуниверситета
    00:16 18.02.2018
    4069
    Глава киевской диаспоры туркмен Ровшанбек Розметов сообщил, что трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения студентки Мукаддас Насырлаевой.
    Деревня Цна в Беларуси
    Цнянская аномалия: семь лет в Беларуси ищут двух пропавших мальчиков
    13:33 16.02.2018
    513
    Двое мальчиков семи и восьми лет пропали в 2011 году средь бела дня в деревне Цна Лунинецкого района. Дети пошли поиграть и бесследно исчезли. Основная версия милиции — дети утонули в речке, но семья склоняется к версии о похищении.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    В МЧС РФ сообщили подробности поисковой операции на месте катастрофы АН-148
    05:47 12.02.2018
    1074Авиакатастрофа Ан-148 в России
    По информации МЧС РФ, на месте крушения спасатели обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Спасательная операция на месте крушения Ан-148 под Москвой завершена
    03:28 12.02.2018
    486Авиакатастрофа Ан-148 в России
    По словам представителя регионального главка МЧС РФ, все поисково-спасательные работы завершены, сотрудники Следственного комитета РФ продолжают находиться на месте катастрофы.
    Еврокоптер АС-50
    Вертолет пропал в России, на борту были два человека - источник
    10:06 07.12.2017
    123
    По информации источника в экстренных службах, в Братском районе Иркустской области не вышел на связь вертолет "Еврокоптер АС-50", на борту которого находились два человека.
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    Пропавшая подлодка Аргентины: на поиски вышло норвежское судно
    20:45 26.11.2017
    389
    Согласно информации, норвежское судно Sophie Siem с американской мини-субмариной на борту отправилось из аргентинского города Комодоро-Ривадавия. Прибытие судна в район поисков ожидается через сутки.
    Сбежавшие из лагеря дети
    Пропавших сирот в Черновицкой области нашли недалеко от лагеря
    14:13 31.08.2017
    264
    Воспитанников приюта нашли в селе недалеко от места расположения лагеря в селе Мамаевка Кицманского района. Дети переночевали в заброшенном доме.
    Охотничий домик, где жили мигранты из Украины
    В Финляндии пропали 37 трудовых мигрантов из Украины
    02:57 09.08.2017
    2202
    По информации финских СМИ, украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент.
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Взрыв газа в Киеве: спасатели ищут еще одного человека
    17:25 08.07.2017
    786Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Власти обещают обеспечить временным жильем всех пострадавших от взрыва в жилом доме в Киеве. Согласно информации, речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.
    Место крушения малайзийского Boeing 777
    Родственники жертв MH17 намерены попросить о возобновлении поиска останков
    15:37 14.01.2017
    398Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как заявил председатель общественного комитета, представляющего интересы родственников погибших, Эверт ван Зейтвельд, рассматривается возможность переговоров с властями о проведении новых поисков человеческих останков.
    Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
    Крушение Ту-154: найдены крупные обломки и фрагменты тел
    07:10 27.12.2016
    504Крушение Ту-154. Расследование
    В поисковой операции задействованы 43 морских судна с необходимым оборудованием, 182 водолаза и 3,5 тысячи человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    МЧС РФ увеличило группировку водолазов в районе крушения Ту-154
    05:52 26.12.2016
    270Крушение Ту-154. Расследование
    По информации Южного регионального центра МЧС РФ, работы в районе крушения не останавливаются. Сейчас в них задействовано 10 судов МЧС, часть из которых с гидроакустическим оборудованием.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Тела погибших при крушении Ту-154 доставят в Москву в понедельник
    04:54 26.12.2016
    294Крушение Ту-154. Расследование
    По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, принято решение, что опознание будет проводиться на базе Центра судмедэкспертизы Москвы. Доставка тел будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    МО РФ: операция в районе крушения Ту-154 будет круглосуточной
    22:52 25.12.2016
    143Крушение Ту-154. Расследование
    Согласно информации, в район поисковой операции продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Тела жертв крушения Ту-154 продолжат искать в понедельник – Минтранс РФ
    18:37 25.12.2016
    392Крушение Ту-154. Расследование
    Согласно информации, которую озвучил министр транспорта РФ Максим Соколов журналистам, работы по поднятию обломков самолета и тел погибших будут продолжены утром в понедельник.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Поисковая операция на месте крушения Ил-76 МЧС РФ завершена
    06:41 04.07.2016
    424Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По заявлению глава МЧС РФ Владимира Пучкова, спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы, но группировка пока остаётся на месте и обеспечивает работу следователей Следственного комитета России.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Тела всех членов экипажа разбившегося под Иркутском Ил-76 обнаружены
    06:02 04.07.2016
    251Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергея Диденко, на месте крушения самолета в ходе поисковой операции обнаружены тела еще двух челнов экипажа Ил-76.
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    Мукаддас Насырлаева. Архивное фото
    Стало известно, что произошло с пропавшей в Киеве студенткой медуниверситета
    00:16 18.02.2018
    4069
    Глава киевской диаспоры туркмен Ровшанбек Розметов сообщил, что трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения студентки Мукаддас Насырлаевой.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    В МЧС РФ сообщили подробности поисковой операции на месте катастрофы АН-148
    05:47 12.02.2018
    1074
    По информации МЧС РФ, на месте крушения спасатели обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших.
    Полиция Киева
    Полиция Киева проводит план "Перехват", ищут Porsche Cayenne
    20:41 26.02.2018
    903
    Сразу два преступления были совершены в Киеве с использованием автомобиля Porsche Cayenne. Наряды полиции ориентированы на остановку автомобилей Porsche Cayenne и их проверку.
    Акция из-за смерти студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой
    Адвокат семьи пропавшей студентки обвинил университет Богомольца во лжи
    10:29 20.02.2018
    576
    По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.
    Деревня Цна в Беларуси
    Цнянская аномалия: семь лет в Беларуси ищут двух пропавших мальчиков
    13:33 16.02.2018
    513
    Двое мальчиков семи и восьми лет пропали в 2011 году средь бела дня в деревне Цна Лунинецкого района. Дети пошли поиграть и бесследно исчезли. Основная версия милиции — дети утонули в речке, но семья склоняется к версии о похищении.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Спасательная операция на месте крушения Ан-148 под Москвой завершена
    03:28 12.02.2018
    486
    По словам представителя регионального главка МЧС РФ, все поисково-спасательные работы завершены, сотрудники Следственного комитета РФ продолжают находиться на месте катастрофы.
    Поиски пропавшей студентки Насирлаевой Мукаддас
    Хроника 19 февраля: скандал с охраной судов, смерть студентки-иностранки в Киеве
    09:17 20.02.2018
    410
    Накануне Россия призвала Украину положить конец "выходкам" националистов, Киев просит суд в Гааге подтвердить ее права в Керченском проливе, а из-за резонансного самоубийства студентки из Туркменистана в университете Богомольца отстранили зам декана.
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