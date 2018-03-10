По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.
Накануне Россия призвала Украину положить конец "выходкам" националистов, Киев просит суд в Гааге подтвердить ее права в Керченском проливе, а из-за резонансного самоубийства студентки из Туркменистана в университете Богомольца отстранили зам декана.
Двое мальчиков семи и восьми лет пропали в 2011 году средь бела дня в деревне Цна Лунинецкого района. Дети пошли поиграть и бесследно исчезли. Основная версия милиции — дети утонули в речке, но семья склоняется к версии о похищении.
По информации финских СМИ, украинцам и эстонцам были предоставлены охотничий дом и питание. Первоначально группа должна была отправиться в город Юка, однако эта поездка по неизвестным причинам была отменена в последний момент.
Как заявил председатель общественного комитета, представляющего интересы родственников погибших, Эверт ван Зейтвельд, рассматривается возможность переговоров с властями о проведении новых поисков человеческих останков.
По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, принято решение, что опознание будет проводиться на базе Центра судмедэкспертизы Москвы. Доставка тел будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации.
По заявлению глава МЧС РФ Владимира Пучкова, спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы, но группировка пока остаётся на месте и обеспечивает работу следователей Следственного комитета России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях.
Двое мальчиков семи и восьми лет пропали в 2011 году средь бела дня в деревне Цна Лунинецкого района. Дети пошли поиграть и бесследно исчезли. Основная версия милиции — дети утонули в речке, но семья склоняется к версии о похищении.
Накануне Россия призвала Украину положить конец "выходкам" националистов, Киев просит суд в Гааге подтвердить ее права в Керченском проливе, а из-за резонансного самоубийства студентки из Туркменистана в университете Богомольца отстранили зам декана.