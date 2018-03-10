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    крушения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 129
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    Крыло самолета
    Врезался в гору. Стали известны подробности крушения самолета в Иране
    13:37 18.02.2018
    546
    Согласно информации, самолет, в воскресенье разбившийся в Иране, менее месяца назад был вынужден совершить аварийную посадку из-за технической неполадки.
    На месте крушения Ан-148
    Топ мировых тем: трагедия Ан-148, Порошенко и бойкот ЧМ-2018
    15:33 12.02.2018
    347
    Ведущие мировые СМИ обсуждают крушение Ан-148 в Подмосковье, планы США по Международной космической станции, новый виток конфронтации на сирийской территории и проблемы Украины.
    На месте крушения Ан-148
    Смерть на взлете. Катастрофа Ан-148 в РФ: все подробности трагедии
    10:28 12.02.2018
    8340Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Спасательная операция на месте крушения Ан-148 под Москвой завершена
    03:28 12.02.2018
    486Авиакатастрофа Ан-148 в России
    По словам представителя регионального главка МЧС РФ, все поисково-спасательные работы завершены, сотрудники Следственного комитета РФ продолжают находиться на месте катастрофы.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    О чем пишут в мире: гибель пилота Су-25, расстрел мигрантов, откровения Умы Турман
    12:40 04.02.2018
    635
    Мировые СМИ пишут о сбитом в Сирии самолете РФ Су-25, пилот которого катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, о стрелке по иммигрантам и иностранцам в Италии, о заявлении Умы Турман о домогательстве со стороны Вайнштейна и о загрязнении Британских портов.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП. Архивное фото
    В Кременчуге на месте крушения вертолета нашли голову
    13:56 31.01.2018
    484
    По информации СМИ, в Кременчуге обнаружена голова одного из членов экипажа разбившегося вертолета МИ-8. В полиции сообщили, что сейчас проводится судмедэкспертиза.
    Подводный корабль ВМС Аргентины
    Разведка США сообщила детали гибели аргентинской подлодки
    15:34 12.01.2018
    760
    По данным доклада Военно-морской разведки США, на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте, корпус подлодки был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды).
    Учебный самолёт T-2 ВВС Греции
    В Греции разбился военный самолет
    16:07 03.01.2018
    70
    По информации Генштаба военной авиации Греции, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата.
    Эвакуация людей с судна, столкнувшегося с опорой моста в Германии
    Туристическое судно врезалось в опору моста в ФРГ, 27 человек пострадали
    09:31 27.12.2017
    100
    По информации СМИ, столкновение с опорой автодорожного моста произошло во вторник вечером, пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы.
    Аргентинская подлодка Сан-Хуан
    Сильный ветер мешает начать поиск пропавшей подлодки в Аргентине
    02:56 26.11.2017
    199
    Ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас порядка 50 километров в час.
    Российское судно Real
    Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
    05:05 23.10.2017
    400
    Сухогруз сильным ветром и волнами был выброшен на бетонный блок волнореза. 18 человек с судна сами добрались до берега, а еще один человек - главный инженер - был спасен сотрудниками береговой охраны.
    Российский учебно-боевой самолет Як-130
    В России упал военный самолет
    17:14 16.09.2017
    1023
    При выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Как сообщается, экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался.
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    Трагедия на авиашоу в России: жуткие кадры с места крушения 
    15:14 02.09.2017
    1565
    В подмосковной Балашихе во время показательных выступлений потерпел крушение самолет Ан-2. Во время захода на посадку самолет рухнул и загорелся. Пилоты погибли.
    В Запорожье грузовое судно из-за пробоины село на мель
    Крушение судна с щебнем под Запорожьем 
    18:14 28.08.2017
    731
    Украинское грузовое судно "Профит" получило пробоину в борту и село на мель в районе моста Преображенского в Запорожье в воскресенье, 27 августа.
    Сухогруз, перевозивший товары в Крым, раскололся пополам в проливе Босфор. Видео
    Сухогруз, перевозивший товары в Крым, раскололся пополам в проливе Босфор 
    23:58 27.08.2017
    777
    В ночь на воскресенье, 27 августа, в проливе Босфор на две части раскололся сухогруз "Леонардо", который часто возил ильменитовую руду для завода "Титан" в Крым.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    В России заявили, что новые данные опровергают версию следствия по MH17
    19:27 25.08.2017
    1848Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Российская Федерация в очередной раз призвала Нидерланды в обязательном порядке принять в расчет направленную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования.
    Обломки самолета MH17
    ДНР приостановила следствие по крушению MH17
    01:56 16.07.2017
    267Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Согласно заявлению Генпрокуратуры ДНР, объективную картину происшедшего возможно восстановить только с учетом данных объективного контроля, доступ к которым может обеспечить Украина, так как полет воздушного судна находился в зоне ответственности украинских авиадиспетчеров.
    Крушение военно-транспортного самолета в Миссисипи
    Значительно возросло число погибших при крушении военного самолета в США
    06:33 11.07.2017
    699
    По данным телеканала, количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16. Причины инцидента не установлены.
    Военно-транспортный самолет С-130
    Не менее 4 человек погибли в результате крушения военного самолета в США
    04:15 11.07.2017
    84
    По данным телеканала, на борту военно-транспортного самолета С-130 ВВС США находились восемь человек. На месте крушения в поле работают пожарные.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    В Нидерландах на следующей неделе решат, как пройдет суд по MH17 – СМИ
    17:34 01.07.2017
    333Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Согласно информации, рассматривается два варианта того, как может быть организован суд: это может быть международный трибунал либо суд в одной из стран, входящих в следственную группу.
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    На месте крушения Ан-148
    Смерть на взлете. Катастрофа Ан-148 в РФ: все подробности трагедии
    10:28 12.02.2018
    8340
    В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
    Крыло самолета
    Врезался в гору. Стали известны подробности крушения самолета в Иране
    13:37 18.02.2018
    546
    Согласно информации, самолет, в воскресенье разбившийся в Иране, менее месяца назад был вынужден совершить аварийную посадку из-за технической неполадки.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Спасательная операция на месте крушения Ан-148 под Москвой завершена
    03:28 12.02.2018
    486
    По словам представителя регионального главка МЧС РФ, все поисково-спасательные работы завершены, сотрудники Следственного комитета РФ продолжают находиться на месте катастрофы.
    На месте крушения Ан-148
    Топ мировых тем: трагедия Ан-148, Порошенко и бойкот ЧМ-2018
    15:33 12.02.2018
    347
    Ведущие мировые СМИ обсуждают крушение Ан-148 в Подмосковье, планы США по Международной космической станции, новый виток конфронтации на сирийской территории и проблемы Украины.
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