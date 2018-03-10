В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
Мировые СМИ пишут о сбитом в Сирии самолете РФ Су-25, пилот которого катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, о стрелке по иммигрантам и иностранцам в Италии, о заявлении Умы Турман о домогательстве со стороны Вайнштейна и о загрязнении Британских портов.
По данным доклада Военно-морской разведки США, на глубине 400 метров произошел взрыв с мощностью приблизительно равной шести тоннам в тротиловом эквиваленте, корпус подлодки был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды).
По информации Генштаба военной авиации Греции, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата.
Ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас порядка 50 километров в час.
При выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Как сообщается, экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался.
Согласно заявлению Генпрокуратуры ДНР, объективную картину происшедшего возможно восстановить только с учетом данных объективного контроля, доступ к которым может обеспечить Украина, так как полет воздушного судна находился в зоне ответственности украинских авиадиспетчеров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В воскресенье в Подмосковье произошла страшная трагедия - разбился Ан-148. На борту был 71 человек, в том числе трое детей — все погибли. Что послужило причиной трагедии, остается под вопросом, ведь никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.