В Одесской области "на головы прохожих" шлепнулся крокодил

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Белгороде-Днестровском с балкона пятого этажа по улице Победы выпал крокодил. Об этом в полицию сообщили местные жители.
Как оказалось, хозяин экзотического животного отпустил его погулять, но крокодил выпал с балконного окна.
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Ловить животное пришлось полицейским, они связали его и передали владельцу. Теперь ему грозит штраф за содержание экзотического животного.
В марте житель Австралии удивил сеть поступком. Он решил принять ванну с крокодилом.