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    В Одесской области "на головы прохожих" шлепнулся крокодил

    (обновлено: )17601
    Инцидент произошел в Белгород-Днестровском. Владелец экзотического животного отпустил его погулять по квартире, но тот выпал с балконного окна.
    Крокодил. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Белгороде-Днестровском с балкона пятого этажа по улице Победы выпал крокодил. Об этом в полицию сообщили местные жители.

    Как оказалось, хозяин экзотического животного отпустил его погулять, но крокодил выпал с балконного окна.

    Смотрите также: Минута славы. В Австралии мужчина принял ванну с крокодилом

    Ловить животное пришлось полицейским, они связали его и передали владельцу. Теперь ему грозит штраф за содержание экзотического животного.

    В марте житель Австралии удивил сеть поступком. Он решил принять ванну с крокодилом.

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