В нацпарке под Одессой обнаружили бункеры контрабандистов

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Подземные сооружения, оставленные предположительно контрабандистами, обнаружили в заповедной зоне песчаной пересыпи национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, сообщает Думская со ссылкой на и.о. директора парка, доктора биологических наук Ивана Русева.

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"Один из бункеров был поврежден мощной морской волной, а второй имел приоткрытую крышку. Бункеры до этого момента были тщательно засыпаны песком. Размеры одного — 2,5 метров на 7 м, второго — 3,2 м на 10 м. Высота их до двух метров. Не раз я слышал о контрабанде сигарет крупными партиями в исключительной экономической зоне Украины. Слышал, что через территорию нацпарка, под крышей соответствующих структур, идет перевалка контрабанды с судов", — сообщил он.

Думская.net Схроны контрабандистов в национальном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области

При этом Русев добавил, что, судя по состоянию досок, бункеры были построены еще до его прихода в нацпарк — до 2015 года.

"Возможно, это резервные хранилища контрабандного товара, на случай облавы. Составлен акт, подано заявление в полицию", — заключил ученый.

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