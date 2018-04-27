Жестокое ограбление под Одессой при помощи утюга

РИА Новости Украина

Супружескую пару из Одесской области четверо грабителей пытали утюгом, пишет издание Vgorode со ссылкой на "7 канал".

Как рассказали пострадавшие, неизвестные в балаклавах залезли в дом через окно в два часа ночи. Бандиты буквально выжигали из супругов информацию о том, где деньги.

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Эту семью грабят уже во второй раз. Почему – супруги до сих пор не понимают, ведь особым достатком они не отличаются. Владимир работает бригадиром в тракторной бригаде, а его жена – обычным бухгалтером в агрофирме. При первом ограблении, правда, обошлось без жертв, но дом в селе Солтановка после происшествия поставили под охрану. Не помогло.

На этот раз, после двух часов пыток, преступники без разбора забрали все, что смогли: мобильные телефоны, бытовую технику, одежду супругов и даже продукты в холодильнике. После этого скрылись, бросив своих жертв связанными.

Высвободившись, Владимир побежал за доктором, ведь жене Неле было очень плохо. Первую помощь оказала соседка-медик, она же вызвала скорую, а врачи сообщили о случившемся в полицию.

По горячим следам палачей не поймали. Если преступников все же удастся найти, им грозит суровое наказание.

Несмотря на многочисленные побои и ожоги, Владимир от госпитализации отказался. Сейчас пара надеется, что преступники ответят за пытки.