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    Жестокое ограбление под Одессой при помощи утюга

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    В селе Солтановка четверо грабителей ночью залезли в дом обычной семьи и устроили там жестокие пытки. Супружескую пару связали, а потом два часа пытали горячим утюгом. Преступники без разбора забрали все, что смогли — даже продукты из холодильника.
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Супружескую пару из Одесской области четверо грабителей пытали утюгом, пишет издание Vgorode со ссылкой на "7 канал". 

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    Как рассказали пострадавшие, неизвестные в балаклавах залезли в дом через окно в два часа ночи. Бандиты буквально выжигали из супругов информацию о том, где деньги.

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    Эту семью грабят уже во второй раз. Почему – супруги до сих пор не понимают, ведь особым достатком они не отличаются. Владимир работает бригадиром в тракторной бригаде, а его жена – обычным бухгалтером в агрофирме. При первом ограблении, правда, обошлось без жертв, но дом в селе Солтановка после происшествия поставили под охрану. Не помогло.

    На этот раз, после двух часов пыток, преступники без разбора забрали все, что смогли: мобильные телефоны, бытовую технику, одежду супругов и даже продукты в холодильнике. После этого скрылись, бросив своих жертв связанными.

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    Высвободившись, Владимир побежал за доктором, ведь жене Неле было очень плохо. Первую помощь оказала соседка-медик, она же вызвала скорую, а врачи сообщили о случившемся в полицию.

    По горячим следам палачей не поймали. Если преступников все же удастся найти, им грозит суровое наказание.

    Несмотря на многочисленные побои и ожоги, Владимир от госпитализации отказался. Сейчас пара надеется, что преступники ответят за пытки.

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