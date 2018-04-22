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    Общество

    Одесские пограничники задержали россиянина

    (обновлено: )15501
    По данным ГПС, россиянина разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий.
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    УНИАН

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Одесской области россиянина, который разыскивался по линии Интерпола за взяточничество и коррупцию, сообщает ведомство.

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    "В пункте пропуска "Платоново" пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", — говорится в сообщении.

    Имя задержанного не уточняется.

    По данным ведомства, о факте задержания проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве, задержанный передан полиции.

    Накануне Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны, который, по данным ведомства, был завербован российскими спецслужбами и передавал РФ секретную информацию в сфере обороны.

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