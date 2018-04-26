В Одесской области младенец умер от отравления водкой

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Трагедия произошла в пгт Любашевка Одесской области, когда мать ушла на родительские собрания и оставила детей на 53-летнего сожителя. Сейчас мужчина задержан. Проводится расследование.

"Из районной больницы в дежурную часть местного отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлены двое малолетних девочек в возрасте 7 месяцев и 4 года, старшая — с отравлением суррогатами алкоголя, младшую — без признаков жизни. По адресу проживания детей немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции", — сообщает полиция.

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что в тот день мать несовершеннолетних пошла в школу на родительское собрание, оставив детей на сожителя. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила свою 4-летнюю дочь на полу в бессознательном состоянии. В другой комнате между спинкой дивана и стеной вниз головой лежала ее младшая дочь. Сожитель в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и крепко спал.

Женщина немедленно вызвала скорую помощь и дети были госпитализированы в реанимационное отделение, где врачи констатировали смерть одной из малышек.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что в семье воспитывались девять детей. За несколько дней до трагедии работниками ювенальной превенции Любашевского отделения полиции в отношении главы семьи был составлен протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас 53-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, детей помещены в больницу на обследование. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что один ребенок погиб и трое пострадали в результате пожара, который произошел ранним утром 18 апреля в пятиэтажке по улице Академика Заболотного, 22 в Одессе.