И тут... новая беда. Одесскую область оккупировали опасные паразиты

РИА Новости Украина

Делить надвое ожидания урожаев придется в этом году и в последующие годы садоводам, виноградарям и овощеводам Одесщины: в регионе поселилась популяция чрезвычайно опасных вредителей растений – насекомые вида "коричневый мраморный вонючий клоп" (Brown marmorated stink bug). Эта новая реальность испортит пир любителям фруктов и овощей местного произрастания: они станут дороже и менее чистыми от ядохимикатов, пишет одесское издание "Слово".

Первопричина этого – вредительство двух групп политиков: правящие в Киеве затеяли в 2015 году "реформаторский" развал работы учреждений и лабораторий фитосанитарной службы, а чудившие в Одессе при "губернаторе" М. Саакашвили свели к фикции фитосанитарный контроль импортных грузов в Одесском, Ильичевском и других портах нашего региона. В лишенную защиты Одесщину стали легко проникать из иных стран новые вредные биоорганизмы, включая окаянных клопов-вонючек.

Новое бедствие общегосударственного значения

Многие наслышаны о вреде, причиняемом агрохозяйствам "колорадскими" жуками (картофельными листоедами вида Leptinotarsa decemlineata), которых в Украине впервые обнаружили в 1949 г. во Львовской области (и сочли тогда их проникновение результатом диверсии в ходе гибридной Cold war). Так вот, ныне занесенные к нам клопы-вонючки вида Halyomorpha halys Stal не уступают картофельным листоедам по жизнестойкости, плодовитости и прожорливости, но при этом – гораздо более многоядны: питаясь соком более 100 видов растений, они надкусывают (вызывая затем порчу) фрукты, виноград, томаты, бахчевые ягоды, кукурузу, фасоль, сою… Не зря в южных штатах США и на Кавказе их вредоносность агробизнесу правительственные органы официально признали масштабным бедствием.

В последние годы от нашествия мраморных клопов сильно страдают экономики таких аграрных соседних стран, как Грузия и Абхазия. Началось с того, что в 2015 году коричневый мраморный клоп массово перекочевал (предположительно через Турцию) в Западную Грузию в регионы Самегрело (Мингрелия) и Гурия, где сразу же уничтожил значительную часть лесных орехов, являющихся важной статьей местного экспорта. С тех пор эта отрасль сельского хозяйства Грузии переживает нарастающие убытки: в 2017 году министр сельского хозяйства Грузии Л. Давиташвили прогнозировал, что по сравнению с 2016 годом урожай снизится еще на 20-30%, но реальность оказалась суровее: объемы экспорта орехов там упали в 2,5 раза (до 36,4 млн. долларов США). Общие финансовые потери грузинской экономики из-за клопов-вонючек пока не подсчитаны, но за 2016 год оценены в 50-60 млн. лари (21-24 млн. долларов США).

Клопы-вредители тем временем, не печалясь о содеянном, атакуют все новые соседние территории: в 2017 году они проникли в Восточную Грузию и достигли Тбилиси. В 2018 году их обнаружили уже по другую сторону Кавказского хребта в районе Сочи на территории Российской Федерации. Но прежде клопы атаковали "независимую" Абхазию, где сразу обрушили основные отрасли товарного сельского хозяйства – выращивание мандаринов, хурмы, виноделие.

Украинский климат менее благоприятен для Halyomorpha halys Stal., чем субтропики Закавказья, но опыт США, где эти вредители оккупировали более 40 штатов, показывает: клопы-вонючки, увы, достаточно выносливы и благополучно переживают зимовку, если находят подходящие места (в хозяйственных и жилых помещениях). Прижились они и в Западной Европе, став новым фактором удорожания для виноградарей и виноделов Франции. Поэтому условия юга Украины для этих насекомых – почти санаторные: приемлемый температурный режим, отсутствие естественных врагов и море разнообразной еды: томаты, абрикосы, виноград, вишня, яблоки, арбузы…

Все, что горожане привыкли покупать, а аграрии выращивают с немалыми трудами, эти паразиты надкусывают "на халяву" и портят своими экскрементами.

"Халатность" украинских чиновников = пособничество вредителям

К чести правительства Грузии надо отметить, что там не отмахнулись от нежданной проблемы клопов-вредителей и активно апробируют разные методы борьбы, включая новые препараты химической защиты растений. При этом к такой деловой активности грузинских чиновников стимулируют не только митингующие местные фермеры (лишающиеся доходов), но и оппозиционные политики. Например, лидер партии "Европейская Грузия" Г. Угулава, будучи кандидатом в мажоритарные депутаты, не чурался вразнос критиковать премьер-министра Г. Чичинадзе за… уклонение от публичного обсуждения истории завоза "мраморных клопов" (что вменяли в вину правящим чиновникам, не обезопасившим грузинских аграриев от этого врага).

Кстати, и в России чиновники уже противодействуют экспансии "мраморного клопа". С прошлого года там, помимо усиления контроля импортируемых товаров и введения карантина на завоз агропродукции из Абхазии, развернули среди населения Северного Кавказа массовую просветительскую работу, а также рейды в регионах, куда клопы-паразиты могут проникнуть. При этом по инициативе Россельхознадзора коричнево-мраморный клоп включен в перечень "карантинных объектов" Евразийского экономического союза (утвержден Советом Евразийской экономической комиссии 30.11.2016 г.).

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В Украине, увы, – наоборот: на всех уровнях "органы" – отлынивают. Первыми пресечь проникновение клопов-вонючек должны были инспекторы "фитосанитарного контроля", но их работу нынешние реформаторы "перестроили" так, что теперь тот контроль – односторонен и выборочен: инспекторы озабочены чистотой лишь отправляемых на экспорт (к выгоде иностранных агрохолдингов) партий товарного зерна, а все, что импортируется для аборигенов – удосуживается внимания лишь с точки зрения получения мзды за выдачу разрешительных документов. Поэтому даже в тех редких случаях, когда инспекторы Одесской фитосанитарной лаборатории фиксировали завоз вредных насекомых, зараженные вредителями фрукты не отправляли из Украины восвояси (и тем более не сжигали, как практикуют в странах с "жестким" контролем), а предлагали фирмам-импортерам… переоформить документы тем или иным способом.

Вещественным доказательством разгильдяйства чинов новосозданного ведомства-мутанта с позывным "Держпродспоживслужба" является то, что там до сих пор не удосужились включить "мраморных клопов" в методические указатели "Ризику цілей контролю за переміщенням в Україні!" То есть этих вредителей украинские "фитосанитары" не берут в расчет: мол, ничего страшного, что эти многоядные твари проникают в страну и что-то жрут на огородах местных жителей – бизнесу Костюка это же не угрожает, а поставлять в супермаркеты помидоры, бахчу, вишни можно – импортные (больше удастся продать "фитосанитарных сертификатов")…

Увы, подчинение госслужб интересам отдельных видов "бизнеса" столь укоренилось, что деятельность таких "контролирующих органов" приобретает признаки не только преступных сообществ, но и диверсионных команд…

Кооперация государств-соседей – условие защиты от "вонючек"

Неразумно уповать, что ныне правящие политики (лоббисты иностранного бизнеса) и подчиненные им госслужбы сами "спохватятся" и по примеру рубежных коллег включатся в мероприятия против "мраморного клопа" и иных новоявленных сельхозвредителей. Пока в стране "царят" интриганы, озабоченные лишь политрекламой и "медиа-войнами" против конкурентов и оппонентов, жуки-вредители могут гарантированно пожирать сельхозкультуры и плодиться в геометрической прогрессии. А вот причастным к агропроизводству впору бить тревогу и самим же спасать свои бизнесы.

В просвещении о способах борьбы против вредного клопа-мигранта уже предприняли первые шаги отдельные сообщества агрономов и общественные активисты.

Но уместны и правовые меры воздействия на чиновников. В Грузии, например, фермеры подавали иски. Добиваясь от правительства компенсаций за роковой "недогляд" в работе фитосанитаров. Чем украинские аграрии хуже?

"Политическое" возмездие за халатность властей в этом вопросе – тоже актуально: хотя украинцы гораздо терпеливее, чем горцы Кавказа, но способны адекватно воздать за саботаж в решении злободневной проблемы, осознав, чье пребывание на властном "Олимпе" тому причина. Украинским политикам не мешало бы убавить "пофигизм" к проискам в нашей стране мигрантов-вонючек Halyomorpha halys Stal, осознав риски не только для благосостояние украинцев, но и для правящих зазнанцев.

Беспроигрышный шаг к политической реабилитации в "деле клопов" – инициировать проверки работы Госпродпотребслужбы, минагрополитики и госадминистраций на местах. Но для реального решения проблемы надо наладить и сотрудничество специалистов на "межгосударственном уровне".

Например, правительство Грузии (более доступное "ходокам" из разных местностей страны, чем их киевские коллеги) уже выхлопотало в марте с. г. финансовую и техническую помощь на эти цели у американского правительственного агентства USAID.

Осознав, что это беда – общая, в Тбилиси решили пытаться синхронизировать проведение борьбы с клопами-вредителями на территории Грузии и соседних государств, включая Абхазию: иначе эффективность вытравливания и отлавливания насекомых-паразитов сильно снижается (как в случаях, когда в многоквартирном доме кто-то травит тараканов, а кто-то лишь удивляется, почему их поголовье резко увеличилось).

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В этом году Национальное агентство продовольствия Грузии начало оказывать материально-техническую помощь абхазским аграриям, несмотря на сохраняющийся политический антагонизм с "сепаратистами" этой бывшей автономной республики. Также начаты консультации со специалистами фитосанитарного контроля Российской Федерации, приезду которых в Тбилиси не помешал сохраняющийся разрыв дипломатических отношений между РФ и РГ…

Очевидно, в интересах своих народов ответственные специалисты должны уметь договариваться о сотрудничестве по общим проблемам. Ведь планета-то у нас – общая, шар, и не столь велика, чтобы игнорировать реальную взаимозависимость.