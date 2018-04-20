Эксперимент в Полтаве: где яйца дешевле – в Украине или США?

РИА Новости Украина

Полтавское издание "ТелеграфЪ" решило проверить тему, не на шутку всколыхнувшую просторы интернета. Журналисты полезли в статистику и попросили сделать фото в супермаркетах нашу соотечественницу, живущую в Америке. И сравнили с нашими, родными, пишет Татьяна Донченко.

Накануне предпраздничной 8-мартовской недели на просторах интернета широко обсуждали тему яиц, точнее – их цены в Украине по сравнению с Америкой. Оно и понятно: тут надо всякие там салатики готовить, стол накрывать, в апреле Пасха на носу… А цена на яйца явно "кусается", грабеж – да и только! Особенно если при этом еще и указали, кто виноват…

Ажиотаж вокруг темы начался с того, что украинский журналист Ростислав Шапошников выложил в сеть на Facebook фото с ценой американских яиц в супермаркете по 68 центов за 12 штук (в Америке яйца продают по дюжине). И сравнил цену на яйца в американском и украинском супермаркетах:

18,36 грн ($0.68) – яйца в Америке (за 12 шт)

40,9 грн – яйца в Украине (в пересчете на 12 шт).

Кто виноват?

"Вопрос к самому успешному премьер-министру Владимиру Гройсману. Почему в США 12 куриных яиц стоит 18 грн, а в Украине такие же 12 куриных яиц стоит 41 грн? Средняя зарплата в США — 100 000 грн\месяц. Средняя зарплата в Украине — 7500 грн\месяц", — написал Шапошников.

Фото набрало более 10 тысяч репостов. В комментариях писали разное: от того, что блогер лжет до того, что яйца, на самом деле, куплены на какой-то нереальной распродаже. Постили ответные фото из Америки, где яйца по цене более $2 за десяток. Для неверующих Шапошников позже выложил в сеть видео, как он покупает яйца – именно по 68 центов за дюжину.

При этом он добавил комментарий: сравнил зарплату кассира в Америке с зарплатой в Украине (кассир в Америке получает $10 в час).

“Даже если яйца будут стоить два доллара, то человек, работая на кассе, купит себе за час работы 60 яиц. В Украине человек, проработав час, максимум может позволить себе 10”, – говорит Шапошников в видеоблоге.

Его вывод: производители яиц – миллиардеры не доплачивают своим сотрудникам, продавая яйца по американским ценам. Блогер вспоминает в связи с этим олигарха Юрия Косюка – руководителя ПАО "Мироновский хлебопродукт", собственника ТМ "Наша ряба", получившего, к тому же, 1,5 млрд гривен дотаций из бюджета как сельхозпроизводитель.

И вот тут журналист существенно прокололся с фактами: дело в том, что ПАО "Мироновский хлебопродукт" не производит яиц – это производитель курятины. Для того, чтобы это проверить, достаточно зайти на сайт предприятия.

Ответ не заставил себя ждать: Ассоциация птицеводов Украины на своем интернет-портале опубликовала под заголовком "Чув дзвін на не знає, де він" информацию о том, что ПАО "Мироновский хлебопродукт" не имеет никакого отношения к рынку яиц в Украине.

А кто же имеет? Крупнейшим производителем на рынке яиц является агрохолдинг "Авангард". Его владелец Олег Бахматюк. Агрохолдинг поставляет яйца в более, чем 40 стран мира. При этом 60% продукции идет на рынок Украины, а 40% — на экспорт. Об этом рассказал Бахматюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По данным Государственной фискальной службы, за первое полугодие прошлого года холдинг "Авангард" Бахматюка получил 142 миллиона дотаций из бюджета, и он на втором месте получателей (после "Мироновского хлебопродукта" Косюка)… Об этом пишет "Экономическая правда".

Так что вопрос о дотациях производителям дорогих украинских яиц, поставленный блогером, остается актуальным, хотя он и ошибся с адресатом.

Но как же цена на яйца?

Фото и видео, сделанное Шапошниковым в супермаркете ALDI, как ни крути, а все-таки не в пользу украинских цен…

В Ассоциации птицеводов заявляют, что так сравнивать цены "не є правильним і коректним" (не правильно и не корректно) – мол, приведенная цена – акционная. Что касается украинских цен, то в официальном комментарии Ассоциации указано, что в течение года она может колебаться даже в пределах 300%, на нее влияют сезонные факторы, а также производство яиц в хозяйствах (у населения), достигающее 45%. По данным Ассоциации за 2017 год, среднегодовая цена составила на американские деньги $0,57, и, мол, это ниже, чем в Америке на 35-40%.

"Уверяем, что цены на пищевые яйца в нашей стране являются одними из самых низких среди всех стран мира, и очень жаль, что так называемые “специалисты”, “эксперты”, “журналисты” делают непрофессиональные и неообоснованные выводы, чем распространяют только негатив и никчемные обвинения", – говорится на сайте Ассоциации.

Позволим и себе усомниться: журналист, которого так яростно опровергают птицеводы, делал фото в 2018 году, а в Ассоциации приводят статистику 2017-го. Вряд ли это правильно и корректно…

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"ТелеграфЪ", в свою очередь, попросил сделать фото в американских супермаркетах нашу соотечественницу Наталью, которая сейчас живет в штате Северная Каролина. И вот что получилось. Для удобства сравнения мы будем переводить в привычные нам цены за 10 яиц в гривнях (по среднему курсу продажи на 10.03, когда сделаны снимки).

Супермаркет Harris Teeter (что-то вроде нашего "Амстора" и АТБ – так характеризует его Наталья). Самые дешевые яйца — $1.19, $1.39 за 12 штук. По украинским ценам за десяток – 26.1-30.6 грн.

ТелеграфЪ Цена на яйца в американском супермаркете Harris Teeter

Супермаркет Соstco: $2.73-3.73 (здесь цена указана за 18 шт) и $6.98 (за 24 штуки, это органический продукт). По украинским ценам за десяток – 40-54,7 грн и 76,7 грн (за органику).

ТелеграфЪ Цена на яйца в американском супермаркете Соstco

Супермаркет Walmart (цена за 12 штук): от $1 до $4,98 (органический продукт). По украинским ценам за десяток: от 26,4 грн до 109,5 грн (за органику).

ТелеграфЪ Цена на яйца в американском супермаркете Walmart

Супермаркет LIDL. Полгода назад (после открытия) здесь были яйца по $0,39 – даже дешевле, чем покупал украинский блогер. Сейчас цены за 12 шт стартуют от $0,98 – и до $3,49 (за органику). По украинским ценам за десяток – от 21,5 грн и до 76,8 грн.

ТелеграфЪ Цена на яйца в американском супермаркете LIDL

Супермаркет ALDI: та самая сеть, где купил дешевые яйца украинский блогер. Такой цены Наталья уже не обнаружила, а самые дешевые нашла по $0,99. По украинским ценам за десяток – 21,78.

ТелеграфЪ Цена на яйца в американском супермаркете ALDI

Итог наших изысканий в супермаркетах:

Не все яйца в Америке дешевле, чем в Украине. И в среднем, они, действительно не дешевле — выше $2 за дюжину (на наши деньги за десяток — 44-45 грн).

Тем не менее, в Украине днем с огнем (ни на каких распродажах) нынче не сыщешь яйца по $0,68 за дюжину (18,36 грн за десяток по курсу на тот момент, когда украинский блогер снял видео), и даже по $0,98-$1 (21,5 – 22 грн). Вот свежий снимок из "Маркет Опта", где отнюдь не самые высокие цены на яйца.

ТелеграфЪ Цены на яйца в Украине

А за десяток украинской домашней "органики" на рынке просят и 50 грн – вполне сопоставимо с американской органикой.

Так кто же завышает цены на яйца?

Продавцы "кивают" на производителей, а те, в свою очередь, сваливают вину на самих продавцов.

Так, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook заявил о возможном картельном сговоре производителей, в первую очередь – самых крупных. Он отметил, что АМКУ должен проверить производителей яиц.

Ассоциация птицеводов не замедлила дать ответ. Снова напомнила о сезонном факторе (самые дешевые яйца – летом, а самые дорогие – в осенне-зимний период). И "алаверды" — вернула обвинение в картельном сговоре торговым сетям, заметив, что отпускные цены в январе снизились на 5%, но снижения цены в торговых сетях не произошло.

Яйца уехали за границу, и дешевле продаваться не хотят

В сообщении Ассоциации, тем не менее, есть интересная информация, которая объясняет причины роста цены на яйца (ну, кроме обычных сетований на подорожание кормов, электроэнергии, комуслуг и прочего).

Наши яйца едут за границу! Там им продаваться гораздо выгоднее. В 2017 году экспорту помешал птичий грипп, а в 2018 ограничения по импорту украинской продукции птицеводства сняты. По данным Ассоциации птицеводов, появились новые экспортные рынки, в частности — страны Европейского Союза, Тунис, Конго, Джибути, Ливия, Сомали, Мальдивы, Экваториальная Гвинея и др. И экспорт яиц в январе 2018 года в 2,3 раза превысил экспорт января 2017 года.

"Учитывая общегодовой профицит на отечественном рынке яиц, каждый производитель пытается использовать альтернативные источники сбыта, прежде всего экспорт. Именно расширение экспортных поставок является стратегической задачей основных промышленных производителей яйца", — говорится на сайте Ассоциации птицеводов.

И, к сожалению для украинских потребителей, Ассоциация на сегодня не видит предпосылок для снижения цен на яйца и замечает, что надо подождать "повноцінної дії сезонних чинників" (полноценного действия сезонных факторов) – мол, ждите лета, украинцы – и будет вам полноценный омлет.

А пока – хоть и дотации украинские (из бюджета), а цены-то рыночные.

Кстати, по результатам за 2017 год, Украина замыкает десятку крупнейших мировых производителей яиц. Радоваться надо! На первом месте среди производителдей яиц Китай, на втором – США.