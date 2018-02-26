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    Павлив: Украинцы по-разному понимают будущее "аграрной сверхдержавы"

    (обновлено: )729210
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, вопрос об экономическом будущем страны расколол украинцев по географическому признаку.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украинцы неоднозначно видят экономические приоритеты страны. Причем, если за индустриальное развитие выступают жители юго-востока страны, то исключительное аграрное будущее видят, преимущественно, жители центральных и западных областей, что свидетельствует о серьезных отличиях в ментальности, считает политический эксперт Михаил Павлив.

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    "В декабрьском исследовании группы "Рейтинг" был поставлен следующий вопрос — Что должно быть приоритетом для Украины:
    стать великой аграрной державой или развивать высокотехнологические отрасли и промышленность.
    Оказалось, что 43% хотят строить аграрную супердержаву (еще 13% не определились)",     — подчеркнул эксперт.

    При этом, по словам Павлива, в явном большинстве сторонники индустрии и технологий были только в Донбассе, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.
    В Одесской, Сумской областях и в Киеве был приблизительно паритет.

    "В 16 остальных областях страны победили гречкосии фантазеры. Например в Тернопольской 59 на 32 процента.
    Это даже не разные культура и ментальность. Это разные вселенные блин…",     — написал Павлив на своей странице в Facebook.

    Facebook Михаила Павлива
    Cкриншот c Facebook

     

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