Павлив: Украинцы по-разному понимают будущее "аграрной сверхдержавы"

РИА Новости Украина

Украинцы неоднозначно видят экономические приоритеты страны. Причем, если за индустриальное развитие выступают жители юго-востока страны, то исключительное аграрное будущее видят, преимущественно, жители центральных и западных областей, что свидетельствует о серьезных отличиях в ментальности, считает политический эксперт Михаил Павлив.

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"В декабрьском исследовании группы "Рейтинг" был поставлен следующий вопрос — Что должно быть приоритетом для Украины:

стать великой аграрной державой или развивать высокотехнологические отрасли и промышленность.

Оказалось, что 43% хотят строить аграрную супердержаву (еще 13% не определились)", — подчеркнул эксперт.

При этом, по словам Павлива, в явном большинстве сторонники индустрии и технологий были только в Донбассе, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

В Одесской, Сумской областях и в Киеве был приблизительно паритет.

"В 16 остальных областях страны победили гречкосии фантазеры. Например в Тернопольской 59 на 32 процента.

Это даже не разные культура и ментальность. Это разные вселенные блин…", — написал Павлив на своей странице в Facebook.