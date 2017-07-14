Индустриализация Украины от Порошенко: инвестиции и "липа"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Президент Порошенко на днях обрадовал общественность очередной "перемогой". Оказывается, за три года проведения АТО в Украине появилось аж 60 (!) новых заводов. По его словам, таких темпов страна не знала. Осталось загадкой, каким образом АТО так повлияло на появление шести десятков новых предприятий.

Инвестиции "по-новому"

Президент Украины Петр Порошенко в последнее время стал часто появляться на открытии новых предприятий, используя это событие для собственного пиара. Поскольку крупных заводов не открывали за последних 25 лет, то приходиться довольствоваться мелкими сборочными фирмами. Все это преподноситься, как новый индустриальный бум, который стал возможным благодаря президенту.

Вот и в эту среду Порошенко побывал на открытии нового производства итальянской группы компаний Guala Pack Group в Сумах.

"За три года войны, во время этих суровых испытаний, в Украине открылось 60 новых заводов. Этих темпов Украина никогда не знала. Это и есть яркое свидетельство доверия со стороны наших партнеров. И это не просто доверие на словах – они голосуют за будущее Украины гривной, евро, долларом, фунтом", — сказал он во время открытия завода.

По его словам, в течение первого полугодия этого года прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику выросли на полмиллиарда долларов. В прошлом году общая сумма инвестиций превысила 4 млрд долларов.

Увы, но Нацбанк не столь оптимистичен в оценках инвестиций. По данным регулятора, иностранные инвестиции составили 3,4 млрд долларов, из которых только треть — 1,1 млрд долларов — были реальными вливаниями иностранных инвесторов. Остальные 2,3 млрд долларов являются бухгалтерской операцией по пополнению капитала иностранными материнскими банками (в основном, российскими).

Масштаб не тот

Несмотря на красивую цифру, масштаб подобного строительства не впечатляет. И главное, не понятно, каким образом появление новых предприятий связано с АТО и нынешней властью, ведь большая часть инвестиций была запланирована, когда была еще "злочинная влада" и никакого Майдана не было. Да и "особый европейский путь" тут тоже ни к чему. К примеру, в России в 2014 году было построено более 200 крупных производственных предприятий стоимостью от 10 млн евро каждое, и это в год введения экономических санкций.

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Предприятие, на котором побывал президент, является частью группы компаний GualaPackGroup, которая насчитывает 11 заводов по всему миру, специализирующихся на изготовлении упаковок для детского питания, фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.

Забавно, но итальянская компания уже давно имеет в Сумах свои производственные мощности. Так, в 2011 был открыт второй цех предприятия.

В октябре 2016 инвесторы приняли решение построить в Украине завод на сумму более 16,8 млн евро. На нем будет работать 300 человек с предполагаемой зарплатой около 12 тыс. грн.

Таким образом, на предприятии, которое посетил глава государства, будет работать количество людей, равнозначное штату киевского офиса!

Стоит отметить, что открытые за три года 60 "заводов" имеют такое же и даже меньшее количество сотрудников, большая часть производственных проектов была создана в 2011-2013 годах. Зарплата работников колеблется от 4 до 8 тысяч гривен.

Больше всего заводов было построено в западных областях Украины. Сред них — "Фуджикура Аутомотив Украина Львов" (кабельные сети для европейских автомобильных производителей), "Ядзаки Украина" (комплектующие для автомобилей), завод по производству асфальта (Закарпатская область), биогазовый завод, мебельный завод (Львовская область), станция по производству биогаза (Ивано-Франковская область), завод "Тернопольский карьер".

Также инвесторы уделили большое внимание Киевской области. Здесь заработал завод по производству бетона и растворов, чайная фабрика Unilever, хлебзавод компании "Хлебные инвестиции", фармзавод "БИОФАРМА", фармзавод "Euro Pharma International", биогазовый завод, и даже завод по производству искусственных футбольных полей.

Одним словом, данные предприятия не являются крупными ни по инвестициями (от 1 до 10 млн евро), ни по количеству занятых (200-400 человек), ни по производственному циклу. Кроме того, они никак не влияют на развитие производственной и научной базы региона. Работника "отверточного" производства можно научить за 5 минут, и его также легко уволить и заменить на другого. Каки- то особых знаний "отверточнику" не требуется.

"Аграрная сверхдержава"?

В президентский список 60 "заводов" попали какие угодно предприятия, включая обычные элеваторы, зернохранилища и даже солнечные электростанции. Поэтому говорить о каком-то промышленном подъеме просто смешно. Аграрии и зернотрейдеры действительно регулярно вкладывали средства в улучшение инфраструктуры и логистики транспортировки зерна, однако появление новых портовых комплексов или семенных заводов вряд ли решат проблему массовой безработицы в регионах. Все комплексы максимально автоматизированы, в каждом из них работает по 150-200 человек.

В частности, был построен перегрузочный зерновой комплекс в Геническе, маслоэкстракционный завод в Черноморске, элеваторный комплекс "Нибулон", зерновой терминал СOFCO, зерновой терминал "Баловнянская производственная база", биогазовые заводы, завод по переработке льна (Ровенская область) семенные заводы и даже завод по переработке конопли.

Как видим, аграрного чуда не произошло. Иностранные инвесторы не стали инвестировать деньги в производство готовой пищевой продукции, а ограничились вливаниями в логистику, склады, перевалку зерна и первичную обработку сырья.

Форсированная деиндустриализация

Пока Порошенко хвалится вышеуказанными "отверточными" заводами, в Украине массово останавливается реальная промышленность, которая приносит львиную долю бюджетных доходов и валютной выручки. Из-за блокады Донбасса остановились метпредприятия на территории ОРДЛО, потеряна добыча антрацита, большая часть химический предприятий заморозила работу из-за нехватки сырья, Одесский припортовый завод вновь закрылся до лучший времен. Не менее удручающая обстановка в машиностроении, которая ранее была ориентирована на российский рынок и теперь вынуждена простаивать без заказов. Остановились, или частично работают такие промышленные гиганты, как "Азовмаш", "Южмаш", "Мотор-Сич". Потеряны в результате войны такие крупные производители, как "Луганскотепловоз", завод "Норд" (переехал в Китай), "Стахановский ваногостроительный завод".

Подобные производители были крупнейшими налогоплательщиками, кроме того, занимались патронажем учебных и медицинских заведений, городской инфраструктуры. Их остановка привела к деградации многих городов Юго-Востока страны. Потеряли работу не только работники, но предприятия-смежники, которые занимались поставками продукции промышленным гигантам, началась разваливаться учебная инфраструктура (ПТУ, училища, институты), которые готовили сотрудников для этих отраслей.

Промышленную деградацию Украины Порошенко уже не сможет компенсировать с помощью шестидесяти "заводов" и элеваторов.

"Мы стремительно теряем нашу промышленность и наши конкурентные преимущества, которые мы получили от Советского Союза. При Кучме были попытки создать систему, которая бы поддерживала развитие наших конкурентных преимуществ. А потом, когда премьером стала Тимошенко, она отменила все эти программы.

Таким образом, у нас 15 лет нет концепции развития наших конкурентных преимуществ. Как следствие, мы теряем предприятия, корабли и людей. Если в 1993 году под украинским флагом находилось транспортных судов на 6 млн 200 тыс тонн дедевейта. то в прошлом году — 450 тыс тонн. То есть, у нас флот сократился в 13-15 раз. Немало украинских судов ходит под иностранными флагами, большая часть наших моряков работает на иностранные фирмы.

То, что появляются новые предприятия, это хорошо, но пока у нас не будет продуманной концепции развития наших конкурентных преимуществ, до тех пор украинцы будут удирать в Польшу, Испанию, Израиль", - заявил РИА Новости Украина президент Ассоциации судостроителей Украины "Укрсудпром" Виктор Лисицкий.