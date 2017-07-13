Что, опять? Соцсети о планах Порошенко создать новое министерство

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Очень скоро в Украине может появится новое Министерство – по делам ветеранов. С таким предложением выступил президент Украины Петр Порошенко и уже поручил Верховной Раде и Кабмину изучить этот вопрос.

"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания Министерства ветеранов, поскольку именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отечества", — сказал президент, напомнив, что аналогичное ведомство уже действует в США.

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Однако в украинском сегменте соцсетей инициативе гаранта рады не все: "У нас уже есть министерство по делам оккупированных территорий и переселенцев, которое чуть менее чем никак не влияет на жизнь этих самых территорий и покинувших их граждан. И есть Минстець, который сразу же положил на свои прямые функции и преуспел только в фейсбучных баталиях…".

"Будет и министерство, и министры, и замы, и куча клерков и уполномоченных… А на самих ветеранов денег уже не останется". "300 тыс. украинских воинов нуждаются сегодня в реабилитации. Это факт. Но воспитывать будущее поколение на их примере надо ли????Может хватит уже крови и нищеты???" — нашлись в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook