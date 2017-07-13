Режиму Порошенко осталось недолго - Азаров

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что режиму нынешнего президента страны Петра Порошенко осталось недолго.

Экс-премьер заявил газете "Известия", что все больше украинских политиков выступают за изменение законодательства: так, значительная часть депутатов Рады требует от Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте, который бы на практике регулировал процедуру отставки.

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Помимо этого, украинцы недовольны социально-экономической ситуацией, "а в кулуарах киевских властных структур ходят разговоры о возможной отставке правительства", отмечает газета.

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", — приводит издание слова Азарова.

Он также отметил, что думает о возвращении в страну, но сегодняшние условия этого не позволяют: "Украину захлестнули террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией".

"Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально, — рассказал он.

В феврале 2014 года Верховная Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, после чего он покинул Украину. Из страны также уехал Азаров.