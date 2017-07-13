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    Режиму Порошенко осталось недолго - Азаров

    (обновлено: )97
    Бывший премьер-министр отметил, что думает о возвращении в Украину, но сегодняшние условия этого не позволяют. По мнению Николая Азарова, "вскоре возможны перемены".
    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что режиму нынешнего президента страны Петра Порошенко осталось недолго.

    Экс-премьер заявил газете "Известия", что все больше украинских политиков выступают за изменение законодательства: так, значительная часть депутатов Рады требует от Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте, который бы на практике регулировал процедуру отставки.

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    Помимо этого, украинцы недовольны социально-экономической ситуацией, "а в кулуарах киевских властных структур ходят разговоры о возможной отставке правительства", отмечает газета.

    Андрей Ермолаев. Архивное фото
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    "Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", — приводит издание слова Азарова.

    Он также отметил, что думает о возвращении в страну, но сегодняшние условия этого не позволяют: "Украину захлестнули террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией".

    "Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально, — рассказал он.

    В феврале 2014 года Верховная Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, после чего он покинул Украину. Из страны также уехал Азаров.

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