Евроквоты: украинские аграрии в шоке от европейских рынков

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украина по состоянию на 9 июня 2017 года полностью использовала тарифные квоты на поставку в ЕС меда, кукурузы, сахара, ячменной крупы, пшеницы, обработанных томатов, виноградного и яблочного сока. Частично использованы квоты на поставку в ЕС солода – 97,69%, ячменя – 91,5%, сливочного масла – 50%, мяса птицы и полуфабрикатов – 50%, овса – 28,44%, других сахарных продуктов — 28,02%, крахмала – 23,18%.

Уже полтора года работает зона свободной торговли (СЗТ) между Украиной и Евросоюзом. Увы, чуда не произошло. В двусторонней торговле с ЕС мы имеем отрицательный баланс, то есть, покупаем больше, чем продаем.

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Если в 2016 году мы поставили в страны ЕС продукции на 13 миллиардов долларов, то из Евросоюза завезли товаров на 15,3 миллиардов, то есть имеем дырку в 2,3 миллиарда. Украинский экспорт за этот период вырос на 0,5 млрд. долларов, а вот импорт — на 1,8 млрд. долларов. Потеряв рынок стран СНГ, Украина не смогла компенсировать его за счет Евросоюза, даже с учетом работы ЗСТ. Объем экспорта в страны СНГ в прошлом году сократился на 1,8 миллиардов долларов.

Наибольшие ожидания относительно ЗСТ с ЕС были у украинских аграриев, которые планировали с легкостью покорить огромный европейский рынок. В реальности ЕС отгородился от украинских товаров таможенными пошлинами, оставив узкие лазейки в виде экспортных квот, в рамках которых можно поставлять товары без уплаты пошлин.

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот, которые имеют незначительный процент от возможностей украинского производства. К примеру, в Европу разрешили ввозить 2 тыс. тонн молока, кисломолочных продуктов — 8 тыс. тонн, сухого молока — 1,5 тыс. тонн, сливочного масла — 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов — 1,5 тыс. тонн, яиц — 3 тыс. тонн, свинины — 40 тыс. тонн.

По пшенице объемы составляли 950 тыс. тонн, ячменю — 250 тыс. тонн, кукурузе — 400 тыс. тонн, сахару — 20 тыс. тонн, меду — 5 тыс. тонн, обработанным томатам — 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку — 10 тыс. тонн, овсу — 4 тыс. тонн, чесноку — 500 тонн.

Все это привело к тому, что наши аграрии исчерпывали квоты уже к середине года. Однако и эти небольшие объемы квот были европейцами подрезаны.

В июне Украина согласилась на сокращение квот по томатам, пшенице, кукурузе и меду. По некоторым видам продукции квоты сократились в 2 раза. Мочевина вовсе исключена из квот. Как отметили в ЕС, данный шаг был направлен на то, чтобы защитить европейских фермеров.

"Украинские аграрии очень огорчены, что Евросоюз пошел на сокращение экспортных квот. Европейцы аргументировали этот шаг тем, что должны защитить интересы своих мелких фермеров, которые как раз занимаются производством томатов, меда и других товаров. В Европе очень боятся задеть интересы маленьких семейных ферм, поэтому они пошли навстречу их требованиям. Могу сказать, что в ЕС очень боятся наплыва экспорта украинской агропродукции, ведь она дешевая и достаточно качественная. Однако для нас очень важны сейчас не столько квоты, сколько прохождение в ЕС регистрационных процедур. Получив европейские сертификаты, мы сможем поставлять продукцию в Европу по упрощенной процедуре. Кроме того, с европейским реестром наша продукция котируется во всех странах мира. А это очень важно с учетом того факта, что значительную часть своей агропродукции мы поставляем на рынки Ближнего и Дальнего Востока", — заявил РИА Новости Украина президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.