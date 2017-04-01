Зрада, как она есть. Одни сутки из жизни аграрной сверхдержавы

Василий Стоякин, обозреватель

28-29 марта на Украину обрушился целый ворох неприятностей.

1. Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России задолженность в размере $ 3 млрд. Речь идет о средствах, позаимствованных еще Януковичем.

Украинская сторона отказывалась считать этот долг суверенным, но решение суда было предопределено. Во-первых, у Украины не было никаких аргументов, кроме "российской агрессии", которая, увы и ах, юридически не зафиксирована даже в самой Украине, и к делу прямого отношения не имеет. Во-вторых, МВФ еще в декабре 2015 года признал суверенный статус долга. Из чего исходила украинская сторона, продолжая бесперспективный процесс, я не знаю.

2. МВФ опять отложил рассмотрение вопроса о финансовой помощи Украине.

Совет директоров МВФ должен был принять решение о выделении Киеву нового транша в размере $ 1 млрд. еще 20 марта. Заседание было уже подготовлено, и украинская сторона была уверена в получении средств. Однако руководство фонда "взяло паузу для оценки событий" и сейчас в расписании заседаний Совета директоров украинской темы нет.

Что именно изменилось – понятно. 16 марта президент Украины ввел в действие постановление СНБОУ о блокаде Донбасса. Теперь МВФ должен установить, каким образом этот меткий "выстрел в ногу" отразится на платежеспособности заемщика.

3. Всемирный банк отложил утверждение нового заемного проекта для Украины до 2 мая.

Причины отсрочки не указываются, но, очевидно, они те же, что и в случае с МВФ.

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4. Таиланд отказался от украинских БТР и танков в пользу китайских.

Во время оборонной выставки LIMA-2017 в Малайзии, армия Таиланда подписала контракт с китайским объединением Norinco на приобретение 34 китайских БТР ZBL09. Это полные аналоги украинских БТР-3Е, ранее поставляемых в Таиланд. Вместо украинских танков "Оплот Т" закупаются китайские VT4.

Ранее таиландская сторона неоднократно выдвигала претензии относительно сроков поставок и качества украинской бронетанковой продукции. Контракт на поставки танков вообще был сорван.

5. Консульства Польши прекратили свою работу по всей территории Украины.

Причиной была неспособность украинских властей обеспечить безопасность польских дипломатических учреждений в связи с обстрелом консульства в Луцке из гранатомета (вообще поляки какие-то странные, им ли не знать, что после победившей с их помощью "революции достоинства" взрыв гранаты, не повлекший за собой трупов, является просто хулиганством?).

К концу дня польская община львовской области еще и перекрыла трассу Львов-Варшава. Правда, причиной был не только обстрел консульства, но и вандализм на кладбищах: 11 марта был облит краской памятник расстрелянным в 1941 году польским профессорам, который установлен на Вулецких холмах во Львове, а12 марта осквернили могилы погибших поляков на кладбище в селе Подкамень (Бродовский район, Львовская область).

6. USAID прекратило финансирование Национального агентства по предотвращению коррупции.

Причины этого неоднозначны.

С одной стороны, внезапно возникли проблемы с работой базы е-деклараций, кроме того, 23 марта Рада приняла закон, обязывающий подавать е-декларации представителей общественных объединений. Последний момент очень важен, поскольку грантовая деятельность сама по себе очень прибыльна.

С другой стороны, украинские официальные инстанции такую связь отрицают и заявляют, что USAID взяло тайм-аут для проверки эффективности вложения средств. Такой вариант тоже вполне вероятен – не так давно Дональд Трамп заявил о намерении сократить на треть расходы на "демократизацию" и "проведение реформ" за пределами США.

7. Организаторы Евровидения пригрозили Украине отстранением от конкурса.

Возмущение Европейского вещательного союза (EBU) вызвал запрет на въезд в Украину участницы Евровидения от России (Юлии Самойловой инкриминируют посещение Крыма без разрешения украинских властей, которых в Крыму нет). В EBU полагают, что решение Украины "политизирует" конкурс (раньше они ничего такого в действиях украинских властей и самой победительницы прошлого Евровидения не замечали).

8. Ну и под конец дня на киевских Осокорках упал вертолет.

На момент, года я писал этот материал, официальных подтверждений не было. Были только сообщения соцсетей и факт пожара.

Я думаю, это тот самый вертолет из Межигорья, с которого четыре года назад разбрасывали снег… Снег, наверное, и загорелся.