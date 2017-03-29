Минфин Украины: суд Лондона принял решение взыскать в пользу РФ $3 млрд

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Минфин Украины заявил, что Высокий суд Лондона принял решение взыскать в пользу РФ 3 миллиарда долларов. Также сообщается, что Киев обжалует это решение.

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"Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле", — говорится в сообщении Минфина Украины.

Ведомство отмечает, что судья удовлетворил просьбу Украины о подаче апелляции, а также удовлетворил ходатайство "о временном приостановлении исполнения принятого решения".

По данным Минфина, в ближайшие несколько дней украинская сторона ознакомится с полным текстом решения и детально проанализирует его последствия вместе с командой юридических советников.

"На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы с использованием всех возможностей английского права", — добавили в ведомстве.

Напомним, суд в среду принял решение удовлетворить ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, то есть без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Как объяснял Минфин РФ, данное ходатайство основывалось на том, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование о выплате долга по облигациям.