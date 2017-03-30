Выход Польши из Еврокорпуса – начало большого разрыва

РИА Новости Украина

Польша отказывается от Еврокорпуса (Европейские силы быстрого реагирования) который был создан в 1992 году. В объединение входят около 65 000 солдат. В этом году Польша должна была стать полноправным членом этой структуры с правом участия в принятии решений и планировании.

Отказ Польши от участия в Еврокорпусе связан с увеличением активности Польши на восточном фланге НАТО – объясняют в Минобороны. Кроме того, есть еще и финансовая сторона этого вопроса – это дополнительные издержки. В странах, входящих в состав Еврокорпуса, решение Польши было воспринято как пощечина, ведь Польша в свое время сама стремилась участвовать в Еврокорпусе и была приглашена туда.

Насколько искренна Польша по отношению к своим европейским союзникам в стремлении строить европейскую оборону, ведь Еврокорпус является символом амбиций создания общей европейской обороны. Что важнее для Польши ЕС или НАТО? На вопросы Sputnik Polska отвечает Мирослав Ожеховски (Mirosław Orzechowski), польский политик и публицист.

Польша может покинуть Еврокорпус. "Может" потому, что очень много путаницы в связи с этим сообщением. Европейский дипломат, занимающийся вопросами обороны сказал, что министр обороны РП Антони Мачеревич официально проинформировал своих коллег о выходе из Еврокорпуса. Однако представитель кабинета премьер-министра Беаты Шидло заявил, что эта информация, представленная в СМИ, не соответствует действительности. Так что же происходит?

— Я думаю, что это очередной пример неразберихи, которая царит в информационных службах правительства в плане передачи информации о намерениях правительства во внешней политике и обороне, а также неразберихи и в самой информационной политике, потому что одна информация исключает другую. Так было и в других ситуациях. На мой взгляд, есть еще один момент – должен высказаться президент Дуда, потому что его голоса явно не хватает. Я уверен, что этот вопрос будет каким-то образом снивелирован. Здесь столкнулись два представления об участии польской армии в каких-либо структурах. С одной стороны, это концепция построения европейской армии, с другой — это позиция подчинения США.

Читайте также: Историк: Власти Польши не хотят видеть угрозы со стороны необандеровцев

Как известно, Еврокорпус – это силы быстрого реагирования, которые интегрированы с НАТО Внезапное польское решение покинуть их, вероятно, показывает реальное отношение к Европейскому Союзу правительства партии "Закон и справедливость" (ПиС). Политический обозреватель одной из центральных газет высказался так: "это ни что иное, как Polexit небольшими шагами". Это Вам о чем-то говорит?

— Я бы не стал так характеризовать данное событие, которое в результате приведет Польшу к выходу из ЕС. Хотя считаю, что лучше твердо определиться, в каком направлении необходимо двигаться. Я думаю, что это, прежде всего, путаница в комментариях журналистов. Но неразбериха в комментариях по этому вопросу как раз и доказывает, что у Польши неоднозначные намерения в этом вопросе. Может быть и так, что начинает доминировать тренд выхода из ЕС. Но в данном случае мы имеем дело с военным вопросом, и я склоняюсь к мнению, что усилится тенденция на атлантический курс под началом Соединенных Штатов. В любом случае, все колебания Польши, в особенности в сфере обороны, не служат доброму имиджу страны.